OPROEP. Wij zoeken grappige 'back to school' uitspraken van jullie kroost Valérie Wauters

13 mei 2020

12u54 0 Familie Het voelt een beetje als een eerste schooldag, niet? De terugkeer van sommige klassen naar de schoolbanken, na weken van preteaching, gaat vlot over de tongen bij volwassenen.

Toch zijn wij vast niet de enigen die iets te zeggen hebben over die grote terugkeer. Deed je kind een grappige, schattige of heel erg gevatte uitspraak over het feit dat hij of zij al dan niet terug mag of kan naar school? Dan horen wij die graag. Mail je uitspraak, samen met de naam en de leeftijd van je kind naar valerie.wauters@dpgmedia.be en wie weet zie je ‘m binnenkort op deze pagina verschijnen!