Oproep. Wij zoeken de leukste uitspraken van jouw kind over de eerste dag preteaching Valerie Wauters

21 april 2020

09u14 3 Familie Naast mama en werknemer was jij gisteren misschien ook voor de eerste keer leerkracht voor je kinderen. Verliep dat vlekkeloos, of kon die nieuwe rol toch op weerstand van je kroost rekenen?

Wij zijn op zoek naar de leukste, grappigste of meest vertederende uitspraken van jouw zoon of dochter over het hele homeschooling-gebeuren. Stuur snel een mailtje met de uitspraak van jouw kind + diens naam en leeftijd naar valerie.wauters@dpgmedia.be.