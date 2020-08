OPROEP. Wij zoeken de leukste ‘back to school’-uitspraken van jullie kinderen Valérie Wauters

31 augustus 2020

13u42 0 Familie Het nieuwe schooljaar staat vlak voor de deur: ziet jouw kroost het helemaal zitten, of had de vakantie nog net iets langer mogen duren? Wij zoeken de leukste uitspraken van jouw kind over het begin van het nieuwe schooljaar.

Heeft je mini-me een uitgesproken mening over het einde van de vakantie? Of deed hij of zij een hilarische uitspraak over het begin van het nieuwe schooljaar? Dan horen wij het graag. Binnenkort bundelen wij in een artikel op onze site de leukste uitspraken van jullie kleine spruiten. Mail de grappigste dus zeker door naar valerie.wauters@dpgmedia.be, en vergeet zeker niet de naam en leeftijd van je kind te vermelden. Wij maken vervolgens een selectie van de leukste, meest ontroerende of grappigste uitspraken in onze mailbox!

