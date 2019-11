OPROEP. We zoeken vrouwen die willen vertellen over een negatief borstvoedingsincident TVM

29 november 2019

09u22 0 Familie De federale politie is een tuchtprocedure opgestart tegen een agent die ermee dreigde een Brugse vrouw te beboeten omdat ze in haar eigen wagen borstvoeding gaf. Omdat er vast nog vrouwen zijn die negatieve reacties kregen tijdens het geven van borstvoeding, willen we een aantal van die verhalen in een artikel neerschrijven.

Concreet zijn we op zoek naar vrouwen van alle leeftijden die ons kort telefonisch of via mail iets willen vertellen over een of meerdere negatieve reacties die ze kregen tijdens het geven van borstvoeding. Dat hoeft trouwens niet zo extreem te zijn als het voorbeeld van de Brugse vrouw.

Interesse om mee te werken? Mail dan je contactgegevens en je verhaal naar timon.van.mechelen@dpgmedia.be.