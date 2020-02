Oproep. Wat zijn de grappigste uitspraken van jouw kind? Valérie Wauters

03 februari 2020

14u08 0 Familie In het boek ‘Kleine man’ verzamelt illustratrice Lieve Schatten de grappigste uitspraken van haar zoontje Arthur, vergezeld van leuke tekeningen. Omdat Arthur vast niet het enige kind is dat al eens grappig, gênant of gewoonweg vertederend uit de hoek durft te komen, zijn wij op zoek naar de tofste uitspraken van jouw kind.

Is jouw kind een echte flapuit, die er de gekste dingen uitkraamt? Dan zijn wij op zoek naar jou! Binnenkort bundelen wij in een artikel de leukste uitspraken van jullie kleine spruiten. Mail de grappigste dus zeker door naar valerie.wauters@dpgmedia.be, wij maken vervolgens een selectie tussen de leukste, meest ontroerende of grappigste uitspraken in onze mailbox!