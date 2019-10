OPROEP. NINA zoekt plusouders die willen getuigen

Familie

En ja, dat is nodig. Want nog al te vaak worden die doodgezwegen. NINA is daarom op zoek naar plusmama’s en pluspapa’s die willen getuigen.

“Het plusouderschap wordt onderschat. Het is voortdurend koorddansen en voelt soms verdomd eenzaam.” Presentatrice Tatyana Beloy vertelt in het nieuwste boek ‘Nooit meer stiefmoeder’ over de strubbelingen die je meemaakt als je halsoverkop verliefd wordt op iemand met kinderen.