OPROEP. NINA zoekt mannen die net zoals Andy Peelman twijfelen over een tweede kind Nele Annemans

17 juni 2020

10u22 4 Familie “Ik ben er nog niet uit of ik een tweede kind wil. Het zet je relatie een tijdlang op pauze en ik weet niet of ik dat nog eens wil meemaken”, vertelt acteur Andy Peelman (36) deze week openhartig in “Ik ben er nog niet uit of ik een tweede kind wil. Het zet je relatie een tijdlang op pauze en ik weet niet of ik dat nog eens wil meemaken”, vertelt acteur Andy Peelman (36) deze week openhartig in Dag Allemaal . Zijn vrouw Tine (36) wil wel graag aan gezinsuitbreiding doen, maar hij twijfelt omdat je “als man dan toch eventjes je vrouw kwijt bent”.

Bij NINA zijn we op zoek naar mannen die dezelfde mening zijn toegedaan als Andy Peelman. Twijfel jij dus ook over gezinsuitbreiding omdat je relatie dan een tijdje on hold wordt gezet of zijn er andere redenen waarom je geen tweede kind wil en wil je daarover (anoniem) getuigen? Stuur dan een mailtje met je verhaal en je gegevens naar nele.annemans@dpgmedia.be.