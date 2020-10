Oproep: feestvierders die er het beste van maken VW

01 oktober 2020

13u50 1 Familie Kerst nadert met rasse schreden en zal er dit jaar wellicht anders uitzien dan je gepland had. Onze collega’s van Goed Gevoel zijn voor een reportage op zoek naar mensen die in deze moeilijke tijden een hartverwarmend kerstfeest organiseren voor zichzelf of voor anderen.

Viert jouw alleenstaande oma Kerstmis met haar beste vriendin? Of maken je grootouders er samen het beste van in hun eigen bubbel? Ken je een gezin waarvan de partner zijn geloof even opzij zet om de ander een gezellig kerstfeest te bezorgen? Stuur dan snel een mailtje naar ansvroom@icloud.com, en wie weet staan ze binnenkort te schitteren in Goed Gevoel!