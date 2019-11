OPROEP. Ben jij net als Dina Tersago ook een ploetermoeder? Dan horen wij graag jouw verhaal VW

18 november 2019

12u49 0 Familie In ‘Het Huis’ vertelt Dina Tersago deze week over hoe moeilijk het leven soms is als ploetermoeder. “Een vreselijk woord, maar het dekt ook wel de lading. Ik heb twee hevige jongens in huis. Vroeger zette ik hen soms in een leeg bad, zodat ze niet weg konden.”

Klinkt Dina’s samenvatting van het ploetermoederschap je bekend in de oren? Dan horen wij graag jouw verhaal. Hou (of hield) jij er ook opmerkelijke technieken op na om alle balletjes in de lucht te kunnen houden? Of liep je wel eens keihard met je hoofd tegen de muur wat het moederschap betreft? Stuur jouw verhaal naar valerie.wauters@dpgmedia.be en vermeld zeker ook jouw naam, leeftijd en hoeveel kinderen je hebt.