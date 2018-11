Op stap met Mickey Mouse: Brusselse straatartiesten versieren de stad in Mickey-stijl Valérie Wauters

05 november 2018

12u59 0 Familie Mickey Mouse wordt 90 en dat zullen we dit jaar geweten hebben. De bekendste muis ter wereld is werkelijk overal, en nu ook in Brussel. Daar wordt Mickey gevierd door gerenommeerde straatartiesten.

“Ik hoop dat we één ding nooit uit het oog verliezen, dat het allemaal begon met een muis”, luidt de beroemde quote van Walt Disney. 90 jaar na zijn debuut op het grote scherm in Steamboat Willie op 18 november 1928 eert The Walt Disney Company zijn wereldwijde icoon Mickey Mouse, “the True Original”, met een mondiale viering die doorgaat tot na 2018, en natuurlijk ook in België, meer specifiek in Brussel.

Tijdens de maand november wordt Mickey Mouse gevierd met een streetartparcours in de Sint-Katelijnewijk en verschillende kunstinterventies in de metrostations Rogier en De Brouckère van de MIVB. Brusselaars en bezoekers zullen Mickey kunnen ontdekken aan de hand van de visie van verschillende bekende straatartiesten zoals OakOak, Joachim, Oli-B, IDEM, David Martin, Les Louves en animatiekunstenaar Jean Forest.

Wie door Brussel wil reizen in Mickey-stijl kan tramlijn 92 (Fort-Jaco) nemen, die dagelijks een Mickey-tram ter beschikking zal stellen. Reizigers kunnen ook 9 verschillende Mickey Mobib-reiskaarten verzamelen.

Hier vind je Mickey ondergronds

Metrostation De Brouckère

Om de 90ste verjaardag van Mickey te vieren, heeft straatartiest IDEM zich – in samenwerking met animatiekunstenaar Jean Forest – een levende muurschildering ingebeeld die de Europese hoofdstad voorstelt in een “Mickey Factory”-versie. Dankzij de techniek van projection mapping komt de Brusselse Mickey Factory muurschildering tot leven en biedt ze een kleurrijk en dynamisch universum. Het kunstwerk is niet alleen geweldig om naar te kijken, het is ook nuttig omdat het in real time de wachttijd voor de metro’s die door het metrostation De Brouckère rijden (van 22/10 tot 17/11) integreert.

Metrostation Rogier

Op 2, 3 en 5 november worden kunstenaars Oli-B en Les Louves uitgenodigd om een levensgroot standbeeld van Mickey te versieren tijdens een artist residency in een pop-upwinkel die ter ere van Mickey in het metrostation Rogier geopend wordt.

Metro- en premetroreizigers krijgen de kans om hen live aan het werk te zien. Een derde standbeeld en markers zullen beschikbaar zijn voor het publiek in de winkel om de bezoekers een gezamenlijke creatiebeleving aan te bieden.

Digitale kunst

De viering neemt het hele digitale schermennetwerk van het MIVB/STIB over, waar de digitale kunstenaar David Martin Mickey zal laten dansen en springen van vreugde. Hij heeft 4 unieke Mickey-dansers geanimeerd wiens enige missie en ambitie is mensen te doen glimlachen. Want deze verjaardag is vooral een feest! (Van 6 november t.e.m. 17 november)

Hier vind je Mickey bovengronds

Dansaertwijk

Niet alleen ondergronds maar ook bovengronds wordt Mickey Mouse gevierd door bekende straatartiesten. In de trendy Dansaertwijk in het centrum van Brussel heeft curator Bjørn Van Poucke van The Crystal Ship, het wereldberoemde straatkunstfestival in Oostende, de Franse straatkunstenaar OakOak en de Belgische referentie Joachim de opdracht gegeven om verschillende gebouwen te Mickeyficeren zoals de iconische boetiek Maison Margiela aan de Vlaamse Steenweg, het enorm populaire Brussels Beer Project in de Dansaertstraat of zelfs de garagedeur van een oud Grieks restaurant aan de Baksteenkaai. (Van 1 november t.e.m. 30 november)

In alle MIVB/STIB-stations en in verschillende bars & restaurants is een kaart met het streetartparcours beschikbaar. Op de website www.mickey90mivb.be kan iedereen meedoen om een weekend te winnen in Disneyland Parijs waar een exclusieve 90ste Mickey Mouse Party wordt georganiseerd.