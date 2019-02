Op grootmoeders wijze: 7 schoonmaakhacks die zich al generaties lang bewijzen TVM

02 februari 2019

17u03 0 Familie Grootmoeders hebben heel hun leven wijsheid vergaard, en maken er geen probleem van om die met jou te delen. Zeker op huishoudvlak gaan sommige trucjes al eeuwen mee. 4 zaterdagen op rij delen we tips uit de Schoonmaakkalender van Uitgeverij Snor. Vandaag 7 schoonmaakhacks op grootmoeders wijze.

1. Verbrande pannen

Vul de pan met een liter water waaraan je 500 ml azijn toevoegt en breng aan de kook. Haal de pan van het vuur en schep er een paar theelepels baking soda bij en laat die 2 minuten intrekken. De pan dan goed schoonmaken en naspoelen.

2. Lekker beddengoed

Doe een beetje van je favoriete badzout bij het spoelwater in je wasmachine als je je beddengoed wast. Dan ruikt het heerlijk.

3. Houten snijplanken schoonmaken

Het beste is even schuren, maar anders kom je ook een eind met zout en een citroen. Wrijf de plank in met een halve citroen en strooi er zout op. Laat dat een kwartier intrekken en spoel de plank dan goed af.

4. Douchekop

Zit er veel kalkaanslag op de douchekop, laat hem dan een nachtje weken in een 50/50-mengsel van azijn en water.

5. Koelkast inrichten

In de groentela bewaar je … groenten! En fruit, en kruiden. Op de onderste plank zet je snel bedervende etenswaren zoals vlees, vis, gevogelte en overschotjes. Op de middelste en bovenste plank is plaats voor boter, kaas en melk. In de deur van de koelkast kun je de rest van je spullen kwijt.

6. Oven

Is de oven tijdens het koken vies geworden? Strooi wat keukenzout in de nog warme oven. Als de oven is afgekoeld, kun je het zout met een doekje afnemen.

7. De magnetron

Zet een schaaltje met azijn en water in de magnetron en laat het apparaat op de hoogste stand 10 minuutjes draaien. Je kunt nu met een vaatdoekje makkelijk alles schoonmaken. In plaats van azijn en water kun je ook een in schijfjes gesneden citroen in het schaaltje doen. Is de magnetron heel vies, laat het deurtje dan nog 5 minuutjes dicht; de hete stoom zal nog meer vet en vuil losweken.

Benieuwd naar meer tips zoals deze? In de Schoonmaakkalender vind je talloze handige schema’s en supersnelle schoonmaakmethodes om je huis in een vloek en een zucht proper te maken. De Schoonmaakkalender is uitgebracht bij Uitgeverij Snor, kost € 14,99 en is onder andere hier en hier te koop.