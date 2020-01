Ook voor Zita (15) en Nono (13) breekt zware periode aan: “Voor pubers is scheiding heftiger dan voor jonge kinderen”

“De zorg voor en het welzijn van onze kinderen primeert”, benadrukten Koen Wauters en Valerie De Booser onmiddellijk. Niet onverstandig, want voor pubers – dochter Zita is 15, zoon Nono 13 – is een scheiding nog heftiger dan voor jonge kinderen, legt expert Monique Van Eyken uit.

Monique Van Eyken is familiaal bemiddelaar en auteur van het boek ‘Een week mama, een week papa? Wat kinderen bij een scheiding echt nodig hebben.’ Ze heeft al voldoende families gesproken om met zekerheid te kunnen stellen dat een scheiding altijd heftig is, zowel voor ouders als voor hun kinderen. Maar veel hangt natuurlijk van de specifieke situatie af. “Zo maakt het een groot verschil of kinderen de scheiding zagen aankomen”, zegt Van Eyken. “Het klinkt misschien gek om te zeggen, maar voor kinderen die regelmatig conflicten en ruzies gezien hebben, is een scheiding doorgaans minder heftig, net omdat ze het zagen aankomen. Wanneer gezinnen uit elkaar groeien – dat is wat Koen Wauters vertelt – komt een scheiding vaak als een bliksemschicht bij heldere hemel.”

Kant kiezen

“Een andere factor is de leeftijd van de kinderen. Kinderen die in de lagere school zitten, kunnen zich relatief makkelijk aan nieuwe situaties aanpassen en proberen voor beide ouders even goed te doen. Ze gaan niet zo snel een kant kiezen. Bij pubers ligt dat anders. Ze bevinden zich op een leeftijd waarop ze zich meer en meer distantiëren van hun ouders en vrienden belangrijker vinden. Zij willen niet meer investeren in twee huizen en twee gezinnen. Doordat hun brein nog niet gans ontwikkeld is, denken ze vaak in zwart of wit, waardoor ze sneller geneigd zijn partij te kiezen voor een van beide ouders. Op degene die volgens hen de scheiding veroorzaakt heeft, kunnen ze dan weer heel kwaad worden. Daarom is het als vader en moeder heel belangrijk om de schuld niet op elkaar te steken. Praat ook niet negatief over de andere tegen je kinderen. Want iedere keer dat een kind iets slechts over zijn moeder of vader hoort, voelt dat als een dolk in het hart. Een kind ziet zijn ouders graag.”

“Het allerbelangrijkste dat je als ouder moet doen is je kind centraal blijven stellen. Betrek hen niet bij conflicten, laat hen geen boodschapper spelen, maar laat kinderen gewoon kinderen zijn. Ouders moeten goed voor zichzelf zorgen en daarbij niet op hun kinderen steunen. Je wil echt niet dat je zoon of dochter met jouw zorgen in zijn hoofd zit. Kinderen, zeker pubers, moeten bezig zijn met hun eigen wereld, hun eigen ontwikkeling, hun school, hun vrienden. Ze zouden heel spontaan moeten kunnen denken: dit weekend ga ik in Leuven uit, dus dan is het handiger om bij mama te blijven slapen. Zonder te piekeren over het feit dat papa dat misschien niet leuk gaat vinden of dan alleen zal zitten.”

Noden

“Sowieso willen pubers het gevoel hebben dat er rekening met hen gehouden wordt en dat hun noden belangrijk zijn. Vraag als ouder niet welke regeling ze willen, maar wel: wat is voor jullie belangrijk om hier zo goed mogelijk door te komen? Dat kan bijvoorbeeld zijn dat ze zeker naar dezelfde school willen blijven gaan of in de buurt van vrienden willen blijven wonen.”

“Broers en zussen kunnen ook veel voor elkaar betekenen, maar het is ook belangrijk dat ieder zichzelf blijft en duidelijk maakt wat hij of zij wil. Ook al is dat soms iets anders dan wat broer of zus nodig hebben. Ik hoor in mijn praktijk vaak dat broers en zussen uit hetzelfde gezin een scheiding op een heel andere manier beleven. Dat kan ermee te maken hebben dat pubermeisjes zich bij hun ontwikkeling vaak aan hun moeder hechten en jongens aan hun vader. Als ze ieder nood hebben aan een andere regeling met hun ouders, is dat oké. Ze hoeven niet per se dezelfde keuzes te maken.”

Nieuwe liefde

“Een extra moeilijkheid ontstaat wanneer een van de ouders een nieuwe liefde ontmoeten. Je mag van je kind respect eisen, maar je kan er niet van verlangen dat het een plusouder direct graag ziet. Per slot van rekening komt er ineens een vreemde in huis. Wanneer er snel een nieuwe partner in het spel is, hoor ik van veel ouders dat ze in het begin voor een latrelatie kiezen, en niet meteen een nieuw samengesteld gezin vormen. Het is goed om je kinderen tijd en ruimte te geven. Praat erover en hou rekening met hun gevoelens.”