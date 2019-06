Exclusief voor abonnees Ook vastgeplakt aan je telefoon wanneer je met de kinderen bent? ANNA VAN DEN BREEMER

12 juni 2019

14u10

Bron: de Volkskrant 0 Familie Van alle kanten worden we gewaarschuwd voor het overmatig schermgebruik van kinderen. Maar zullen we het ook eens over onszelf hebben? Zo’n 34 procent van de ouders pakt geregeld de telefoon erbij als ze met hun kroost zijn, zo blijkt uit een enquête van Jantje Beton onder duizend ouders. The New York Times doopte dit fenomeen ‘the guilty secret of distracted parenting’ . Er bestaat zelfs een Tumblr met de toepasselijke naam ‘Parents of phones’ waar deze sms’ende, whatsappende en bellende types aan de digitale schandpaal worden genageld.

Wat zeggen de deskundigen?

Beschadigen we onze kinderen door in de speeltuin of thuis op de bank ondertussen ook een berichtje te tikken aan een vriendin? Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar het effect hiervan op het kind, zo blijkt uit een belrondje langs wetenschappers. Wel wijzen verkennende studies erop dat de aanwezigheid van steeds meer schermen in en om het huis de interactie tussen ouder en kind in de weg kan zitten.

Allereerst is het niet zo handig om het slechte voorbeeld te geven. “Kinderen luisteren niet naar wat je zegt, maar naar wat je doet”, zegt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. “Je kunt heel hard schreeuwen tegen je kind dat het niet moet schreeuwen, maar dat is niet effectief.”

