Onderzoek toont aan dat watergeboortes net zo veilig zijn als ‘gewone’ geboortes (en je scheurt er minder snel van in!) VW

11 december 2019

10u54

Bron: Eurekalert 0 Familie Uit een nieuwe studie blijkt dat watergeboortes helemaal niet risicovoller zijn dan zogenaamde ‘landgeboortes’. Meer zelfs, vrouwen die ervoor kiezen om onder water te bevallen, zouden minder snel te maken krijgen met het alomgevreesde ‘inscheuren’.

Om tot bovenstaande conclusie te komen analyseerden onderzoekers van de Universiteit van Michigan 397 watergeboorten en 2025 landgeboorten uit twee verloskundigepraktijken. Uit hun onderzoek bleek dat er geen verschillende uitkomsten waren tussen watergeboorte en landgeboorte wat betreft opnames op neonatale intensive care. Ook wat betreft postpartum bloedingen constateerden de onderzoekers geen opmerkelijke verschillen.

“Het komt erop neer dat als je de juiste technieken gebruikt, de resultaten heel goed zijn”, aldus Lisa Kane Low, senior auteur van de studie. “Ze weerspiegelen wat we zien in internationale onderzoeken naar watergeboorte.”

Bij een waterbevalling bevalt de vrouw in een met water gevuld bad in plaats van op een (ziekenhuis)bed. Omdat er altijd werd van uitgegaan dat een onderwaterbevalling extra risico’s met zich meebrengt, zoals neonatale infecties of het scheuren van de navelstreng, zijn er vrij weinig ziekenhuizen die een onderwatergeboorte toestaan. Zij laten vrouwen tijdens de arbeid wel plaatsnemen in een bad om de weeën op te vangen, maar vragen aan hen eens het tijd is voor de effectieve bevalling om weer uit het water te komen.

Tijdens een waterbevalling ademen baby’s voor de eerste keer wanneer ze uit het bad worden gehaald. Tot die tijd zijn hun longen gevuld met water, dat wordt verplaatst wanneer ze in aanraking komen met lucht en ademen. Tot het zover is zorgt de navelstreng voor de nodige zuurstof.