Omdat het eens iets anders mag zijn dan voetbal of auto’s: expert deelt tips voor een diepgaand gesprek met je papa

‘Hey papa, hoe is het?’ Praten over koetjes en kalfjes doen we elke dag. Maar voor een diepgaand gesprek, waarbij je achteraf denkt: “tiens, dat deed deugd”, maken we amper tijd. Professor ontwikkelings- en motivatiepsychologie Maarten Vansteenkiste (UGent) legt uit hoe je dat het best aanpakt, en hoe je écht luistert naar elkaar. Net op tijd voor Vaderdag. Want zo’n goeie babbel zal hem veel meer plezier doen dan pakweg een paar sokken.

We horen je al denken: een praatje met je papa, wat is dat voor een onbenullig vaderdagscadeau? Neen, we zijn niet te gierig om geld uit te geven aan een tof geschenk. Een diepgaande babbel is gewoon ontzettend waardevol. “We hebben niet zo vaak diepgaande gesprekken met onze ouders. Meer zelfs: de meeste mensen doen het zelden”, vertelt Maarten Vansteenkiste. “Ik heb geen glazen bol. Maar wie er wel tijd voor maakt, heeft vermoedelijk maximum vier keer per jaar een diepgaand gesprek. Veel is dat niet, hé.”

Met zijn tweetjes

Het is zo simpel als het zijn kan, maar maak dus tijd vrij voor elkaar. “Combineer het met een ontbijt, een cafébezoek of een picknick”, stelt Vansteenkiste voor. “Maar nodig niet heel het gezin uit. Als je met zijn tweetjes bent, zal het gesprek vlotter verlopen.”

Een lange autorit of wandeling in het bos is ideaal voor een diepgaand gesprek met je papa Professor motivatiepsychologie Maarten Vansteenkiste (UGent)

Het is nogal wiedes dat je allebei fysiek aanwezig bent. Want je hebt het de jongste weken ongetwijfeld al opgemerkt: diepzinnig zijn die videocalls en telefoontjes niet. Fijn, dat wel. Maar ze blijven eerder oppervlakkig. Elkaar face to face aankijken, is daarentegen niet noodzakelijk. “Wanneer je elkaar niet voortdurend in de ogen kijkt, durf je meer te zeggen. Een lange autorit is ideaal, of een wandeling in een bos. We weten dat de natuur een vitaliserend effect heeft. Je krijgt er meer energie door. Bovendien straalt natuur een zekere rust uit, waardoor je zelf ook relaxter wordt. Het stimuleert mindfulness, om het met een hip woord te zeggen.”

“Die rust is essentieel. Wie vastzit in de ratrace van de dag kan geen diepgaand gesprek voeren”, gaat de professor verder. “Pas als je niet opgeslorpt wordt door een to-dolijst die je nog moet afwerken, kan je je open en ontvankelijk opstellen."

Waarover babbel je?

Het doel van dit gesprek is je vader beter te leren kennen. Vansteenkiste raadt aan om te vragen waarom je vader bepaalde keuzes gemaakt heeft. Waarom heeft hij voor z’n beroep gekozen? Wat vond hij er zo boeiend aan? Vansteenkiste: “Op oudere leeftijd maken we onze levensbalans op: we kijken terug naar de levenskeuzes die we gemaakt hebben. Wat waren de kruispunten waarop we een nieuwe weg insloegen, waarop we een nieuw levenshoofdstuk begonnen te schrijven? Als we vrede hebben met deze keuzes, spreken we van ego-integriteit.

Hoewel vooral oudere mensen zich die vragen stellen, is eigenlijk iedereen er doorheen z'n leven mee bezig. Als kind is het interessant om de levenskeuzes van je papa te bevragen, omdat je nieuwsgierigheid toont én omdat je nog iets kunt bijleren. Wat drijft jou, paps?”

Het is interessant om een overzicht te krijgen van je familiegeschiedenis. Welke lessen heeft je papa gekregen van z'n eigen ouders, naar welke principes keek hij op en waar had hij het zelf moeilijk mee? Professor motivatiepsychologie Maarten Vansteenkiste (UGent)

“In veel gevallen zal het gesprek ook bij de opvoeding van je vader terechtkomen”, zegt de professor. “Hoe je het draait of keert: bepaalde keuzes worden van thuis uit gestimuleerd. Of wie weet hebben zijn ouders hem bepaalde keuzes uit het hoofd gepraat? Het is interessant om als kind een beeld te krijgen van deze familiegeschiedenis. Je komt te weten welke lessen je papa gekregen heeft van z'n eigen ouders, naar welke principes hij opkeek en waar hij het zelf moeilijk mee had.”

Je kan nog een stapje verder gaan, en polsen welke les jouw vader aan jou wil meegeven. “Vindt hij het belangrijk dat je een doorzetter bent? Of wil hij dat z’n kinderen bescheiden zijn, omdat hij arrogantie een vreselijke karaktertrek vindt? Dat is misschien een zwaarbeladen onderwerp, maar heel interessant. Zeker als je zelf ook vader bent en kinderen hebt. Het dwingt je om na te denken welke waardes en principes van generatie op generatie zijn overgedragen, en welke je wil doorgeven aan je eigen kroost.”

Bucketlist

Een luchtiger onderwerp is de bucketlist, tipt de expert. “Wat zou je papa nog graag doen? Waar droomt hij nog van? Waar wil hij op vakantie gaan? Welke culturen wil hij ontdekken? Wat wil hij bijleren? Dat zijn leuke zaken om over te babbelen”, meent Vansteenkiste.

“Een week geleden zei mijn 11-jarige zoon César: ‘Papa, jij hebt toch een druk leven.’ (lacht) Toegegeven, het was niet makkelijk om homeschooling te combineren met mijn werk, maar hij confronteerde me met een belangrijke vraag. Wat ben ik allemaal aan het doen? Moet ik mijn agenda eivol plannen? Ook jij kan je vader een spiegel voorhouden. En hem confronteren met de keuzes die hij nú maakt. Zo komt hij dichter bij z'n intern kompas: een set van waarden, overtuigingen en interesses die werken als leidraad in z’n leven. Je nodigt je vader eigenlijk uit om stil te staan bij z’n leven. Kortom, zo'n diepgaand gesprek is leerzaam voor het kind én de vader.”

Onderwerpen die je beter mijdt

Sommige onderwerpen zijn delicaat en kan je beter vermijden. Het is niet de bedoeling dat je gezellig gaat samenzitten, en eindigt met klinkende ruzie. “De wetenschap toont aan dat ouders niet altijd op een open manier communiceren met hun kinderen. Wel op een defensieve manier. In een studie waarbij moeders babbelen met hun kinderen over vriendschappen, stellen we vast dat nogal wat mama’s zich gedragen als Big Brother. Of als een detective, die wil controleren met wie hun kroost uithangt.

Volgens Vansteenkiste zijn er onderwerpen waar je als kind moeilijk in alle openheid over kan praten. Die onderwerpen kan je - als je een fijn, diepgaand gesprek wil - beter met rust laten. “Wou je als 18-jarige een tattoo laten zetten, en begreep je vader dat niet? Dan is het geen goed idee om je allernieuwste inkttekening op je schouder te laten zien. Of droom je van een verre reis, maar is je vader ecologisch ingesteld en gekant tegen vliegen? Dan weet je op voorhand dat hij het gaat afkeuren.”

Een luisterend oor zijn

De ultieme tip voor een goed gesprek: luister goed naar elkaar. Het klinkt simpel, maar het is in de praktijk o zo moeilijk. “We zijn het misschien verleerd om ten volle naar elkaar te luisteren”, bevestigt Vansteenkiste. “We maken er amper tijd voor en spenderen te weinig tijd met elkaar om voldoende gespreksstof te hebben. “

Het is een kunst om je gesprekspartner ronduit te laten vertellen over zichzelf, én een aantal zaken over jezelf te onthullen Professor motivatiepsychologie Maarten Vansteenkiste (UGent)

Hoe pak je dat dan goed aan? “Nieuwsgierigheid is de basis. Vanuit een nieuwsgierige houding ga je automatisch meer zwijgen, en dus ook luisteren naar de andere. Je staat meer open voor zijn perspectief. Als je niet nieuwsgierig bent, gebruik je jouw referentiekader tijdens het luisteren. Dan dreig je in een tunnelvisie te tuimelen. Het gevolg: je kijkt niet meer met een open blik naar zijn standpunten.”

“Verder is het een kunst om je gesprekspartner te laten vertellen over zichzelf, en tegelijk een aantal zaken over jezelf te onthullen. Maar pas op: dat moet op een gepast moment gebeuren. In de flow van het gesprek. Je kan ook te snel zaken over jezelf ter sprake brengen, en dan maak je je schuldig aan ikke-ikke-ikke, waardoor de andere zich niet gehoord voelt.” Pak je het goed aan? Dan ben je bezig met reflectief luisteren, de gouden graal van een goed gesprek. “Je gaat vragen terugkaatsen om te checken of je de ander goed begrijpt, zonder jezelf op de voorgrond te plaatsen. Niet alleen wie gehoord wordt is meer tevreden over zo’n gesprekken, ook de persoon die zich op een empathische wijze opstelde”,”, legt Vansteenkiste uit.

Goeie afsluiter

Het makkelijkste komt op het einde: het gesprek afronden. “Zoals gezegd voeren we zelden een diepgaand gesprek met onze ouders. Spreek dus je appreciatie uit voor de babbel. Benadruk dat het deugd deed en dat het interessant was. En geef elkaar tot slot een knuffel om dat fysiek te bevestigen.”

