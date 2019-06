Exclusief voor abonnees Oef, de lastigste week van het jaar voor pubers en hun ouders is bijna halfweg De examens zijn gedaan, maar de vakantie is nog niet begonnen en we moeten nog wachten op de schoolresultaten Sven Spoormakers

25 juni 2019

17u34 0 Familie De dagen zonder school, tussen de examens van de middelbare school en het begin van de grote vakantie, zijn veruit de lastigste week van het jaar - voor pubers én hun ouders. “Het is één grote chaos, want er zijn geen regels en geen opvang. We moeten daar toch eens goed over nadenken, hoe we dat béter aanpakken”, aldus kindertherapeute Marijke Bisschop.

De vermoeidheid slaat toe bij onze tieners, na twee weken schoolexamens. Maar plots is daar het zwarte gat van de week tussen het einde van de examens en het begin van de zomervakantie. Terwijl mama en papa nog in werkmodus zitten, blijven de kinderen thuis - op school moeten de leerkrachten delibereren en alle mogelijke initiatieven voor dagopvang, scoutskampen of de gezinsvakanties zijn nog niet begonnen. “Dus hangen de kinderen maar wat rond”, zegt kindertherapeute Marijke Bisschop.

