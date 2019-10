Nu vriendinnen Nathalie Meskens en Natalia samen zwanger zijn: “Ja, een kinderwens is besmettelijk” Valérie Wauters

Bron: ASA, Motherly 0 Familie Misschien ken je het gegeven ondertussen wel. Eens de eerste zwangerschapsaankondiging er komt binnen de vriendenkring, volgen er al snel enkele extra. Dat heeft volgens de wetenschap een reden: zwangerschap zou besmettelijk zijn.

Dat bedoelen we natuurlijk niet op de typische manier, waarop je een verkoudheid of een griepje opscharrelt. “De zwangerschap van een dichte vriend of vriendin heeft een positieve invloed op iemands risico om ook een ouder te worden”, klinkt het in een studie, gepubliceerd In American Sociological Association.

Voor het onderzoek werden gegevens van 1.720 vrouwen geanalyseerd in de periode tussen mid jaren 90 en midden 2000. Bij het volgen van vrouwelijke deelnemers die in 1995 minstens 15 jaar oud waren, werden gedurende het volgende decennium nog wat opvolgingsinterviews gedaan. De onderzoekers merkten op dat ongeveer de helft van de vrouwen een kind had tegen de tijd dat de laatste interviews werden afgenomen in 2008 en 2009.

Tijdens de interviews noteerden de vrouwen tot 10 ‘vriendschapsbanden’ die de onderzoekers inzicht gaven in de patronen tussen groepen vrienden naarmate ze ouder werden. Door specifiek te kijken naar vriendschappen die in de middelbare schooltijd werden gesmeed, ontdekten de onderzoekers dat er een sterk besmettelijk element bestaat bij geplande zwangerschappen. “Het effect op korte termijn is omgekeerd U-vormig”, klinkt het bij de onderzoekers. “Dat wil zeggen dat het ‘risico’ op het krijgen van een kind begint toe te nemen vanaf het moment dat een vriend(in) een baby op de wereld zet. De piek wordt ongeveer twee jaar later bereikt, daarna neemt het zogenaamde risico weer af.”

Familie versus vrienden

Dezelfde conclusie werd eerder al getrokken door een Duitse studie uit 2011. Die concludeerde dat vrienden een sterkere invloed hebben op onze vruchtbaarheid dan broers en zussen. “In onze geïndividualiseerde samenleving zijn vrienden even belangrijk of zelfs belangrijker dan broers of zussen”, aldus de onderzoekers.

De meest recente studie formuleert drie theorieën over wat er mogelijk speelt:

- Sociaal leren: vrouwen kunnen eerder geneigd zijn om aan het moederschap te beginnen wanneer ze een goede vriendin hetzelfde - met succes - zien doen.

- Sociale invloed: vrouwen willen zich niet achtergelaten voelen als hun vriendinnen collectief aan het moederschap beginnen.

- Kostendeling: vanuit een meer logistiek oogpunt zijn er enkele financiële voordelen verbonden aan het krijgen van kinderen rond dezelfde periode. Zo kan de baby-uitzet van de ene vriendin op de andere doorgegeven worden, of kunnen de vrienden samen met de kinderen op uitstap.

Daarnaast is het niet alleen de timing van de zwangerschap waarop een vriendschap een invloed heeft, maar ook het aantal kinderen dat een vrouw zal krijgen. “Afhankelijk van de context kunnen sociale mechanismen het hebben van een groot aantal kinderen voor- of tegenwerken”, klinkt het bij de onderzoekers.

