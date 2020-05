Nog op zoek naar een cadeautje voor Moederdag? Wij bundelden 20 originele ideeën

Het mooiste cadeau dat we onze mama’s kunnen schenken op Moederdag? Eindelijk kunnen we hen weer een bezoek brengen. Maar nu we hen zo lang hebben moeten missen, verdienen ze nog een extraatje. Daarom: twintig tips om een handgemaakt cadeau te geven of iets origineel online te bestellen voor een heel speciale Moederdag.

BESTELLEN:

Geen beter moment om je moeder te verrassen met een pakketje dat aan huis of digitaal geleverd wordt. Klein of groot, indruk maakt het gegarandeerd.

1. Jacuzzisessie

Is je moeder een wellness-fan of neemt ze net te weinig tijd om daar van te genieten? Laat dan voor één dag een jacuzzi, bubbelbad of hot tub aan huis leveren. Zon of regen, memorabel wordt het sowieso. Even googelen en je krijgt een resem opties in je buurt geserveerd.

2. Verzilverde pracht

Schrijf je naam of laat je kinderen hun namen of een tekstje schrijven en Elisabeth Leenknegt, de vrouw achter het Belgische juwelenmerk Elisa Lee, doet al graverend de rest. Zelfs een kindertekening lukt. Goed voor een unieke ketting of armband en emoties in overvloed.

3. Mama’s Kunstwerk

Laat een foto van je mama, oma, je eigen gezin of de hele familie omzetten tot een kunstwerkje of denk na over hoe je je mama typeert. Een vurig boeket, een subtiel parfum een gevarieerd landschap? Mail de foto of wat richtlijnen door naar www.facebook.com/Artease.me en Tine doet de rest. Want wat extra kleur is net wat we nu allemaal nodig hebben.

4. Madame est servie

Wedden dat ook je moeders favoriete chef ondertussen weer in de potten roert? Check of je in haar vaste restaurant kunt bestellen en laat haar lievelingsmaaltijd leveren of afhalen. Even zoomen en de hele familie geniet mee.

5. Een hart van chocolade

Twee vliegen in een klap. Of de mooiste foto van je kinderen en kleinkinderen zien en daarna genieten van die chocolade waarop ze gedrukt staan. Je bestelt zo’n chocoladefoto op yoursurprise.be.

6. Van hieruit missen we je

Bestel een houten poster van je stad, duid met een hartje precies aan waar je woont en stop er een kaartje bij ‘Van hieruit missen we je!’ of ‘Hier word je gemist!’. Opties bij de vleet. Verkrijgbaar via Belgunique.

7. Terug naar school

Wie gezegend is met een leergierige moeder wilt uiteraard niet dat ze op haar honger blijft zitten. Schrijf haar in voor een masterclass (Masterclass) of maak een handleiding en lijstje vol interessante podcasts. Kwestie van ook nu mee te blijven.

8. Geborduurde liefde

Bezorg een DIY-borduurpakket aan je mama en al doende ontcijfert ze zelf de boodschap: ik zie u graag. Wedden dat het binnenkomt?

APART EN TOCH SAMEN

Want een beetje samenzijn, verzacht de pijn. Gelukkig is uit het moederoog nooit uit het moederhart.

1. Filmfeestje

Samen naar je favoriete serie kijken of een film zien is net iets fijner. Vooral als je ondertussen kunt chatten en volop commentaar kan geven over wat er op het scherm gebeurt. Het kan allemaal dankzij Netflix Party.

2. Mama’s Spotify

Introduceer je moeder in de wondere wereld van Spotify en maak meteen een Moederdaglijstje aan. Hier alvast tien suggesties:

1. Heintje, Mama

2. Arno, Les Yeux de ma Mère

3. Queen, Mama

4. Justin Bieber, Turn to you

5. Spice Girls, Mama

6. The Beatles, Let it be

7. Elvis Presley, Mama liked the roses

8. Dolly Parton, Coat of many colors

9. Ozzy Osbourne, Mama I’m coming home

10. Nina Simone, Blues for mama

DOE HET ZELF:

Wat je zelf doet, doe je beter. En handgemaakte cadeaus treffen elk moederhart recht in de roos. Bovendien is er nu tijd en kan ook je kroost meehelpen. Alweer een halve dag gevuld.

1. I Love Mama- mondmasker

Vorige week vond je het patroon al in deze krant, maar ook op maakjemondmasker.be vind je inspiratie. En je hoeft niet eens te kunnen naaien, zelfs met een oud T-shirt en het betere knipwerk maak je in een handomdraai een masker. Haal dus die naaimachine of schaar boven en voorzie dat mondmasker meteen van een pakkende boodschap of een zoen. Geschreven, geborduurd of met kruisjessteek. Zo ben je meteen zeker dat je moeder dat masker ook echt draagt.

2. Bokaal vol geluk

Verzamel een resem fijne moedermomenten, al dan niet gestoffeerd met foto’s, en vouw of rol elke herinnering op tot je glazen bokaal propvol zit. Geregeld kun je er ook een van je moeders wijsheden in steken. Een bokaal vol geluk dus. Ideaal in deze rare tijden. Het kost je niets en is toch onbetaalbaar.

Niemand kookt zo goed als je eigen moeder. Verzamel haar geprezen klassiekers en bundel ze in haar eigen receptenboekje

3. Een eigen boek

Koop een schrift en tover dat om tot een uniek boekje. Versier de kaft, illustreer de pagina’s met mooie tekeningen en vraag wat je altijd al wou weten. Wanneer werd mama of oma verliefd op opa of papa? Hoe ging die eerste kus? Waar droomde ze van toen ze piepklein was? Waar droomt ze nu van? Wat is haar mooiste herinnering aan jou? Wat wenst ze haar kinderen toe? Wat zou ze doen mocht ze de Lotto winnen? Geen tijd of inspiratie? Download dan gratis de vragenlijst van Stratier en gooi die in de bus, of stuur op, met een mooi handgeschreven kaartje erbij.

4. Mama’s eigen Moederdagroute

Stippel een fiets- of wandeltocht uit die start aan je mama’s voordeur. Je kunt met knooppunten aan de slag, een plannetje tekenen of een uitgebreide routebeschrijving voorzien. Woon je in de buurt, zet dan halverwege een picknickmand klaar. Op wandelknooppunt.be en vlaanderen-fietsland.be kun je makkelijk een route samenstellen.

5. Bon tuinpret

Is je moeder al dat tuinieren ondertussen al een beetje beu? Of kan haar terras wel een groenupdate verdragen? Maak dan een reeks tuinierbonnen. Zo kun jij het zware werk doen en kan zij je van achter het raam aanmoedigen of instructies doorzwaaien. Op Canva maak je moeiteloos gepersonaliseerde bonnen. Plan na een van je cadeausessies ook een containerparkbezoek zodat ze meteen van dat groenafval bevrijd is.

6. Mama’s Kookboek

We weten het allemaal, niemand kookt zo goed als je eigen moeder. Reden genoeg dus om je moeder haar eigen receptenboekje te schenken. Net als een echte sterrenchef. Verzamel haar geprezen klassiekers en bundel ze. Is je moeder geen keukenprinses? Draai de rollen dan om en inspireer haar met jouw makkelijke succesnummers. Een receptenboek samenstellen doe je in een handomdraai op Smartphoto.

7. Zeg het met confituur

Dit is het moment om confituur te maken. Rabarber in overvloed en tijd zat. Bovendien stelt het hele proces eigenlijk weinig voor. Je hebt alleen (diepvries)fruit en suiker nodig. Was dus die glazen bokalen, selecteer het mooiste exemplaar, knip een rondje uit een lap stof en bevestig dat met een elastiekje rond het deksel. Nu nog een label en je bent klaar. Je kunt gaan voor klassieke smaken of opteren voor een eigen geïnspireerde mélange. Misschien is je moeder wel gek op ananas met munt? Zin in meer? Maak dan een compleet feestpakket met alleen maar zelfgemaakte lekkernijen.

8. Bombardement van dahlia’s

Toegegeven, je hebt er wat geduld voor nodig. Maar als je dat standaardboeket een beetje wilt opleuken, kun je in het geniep ook dahliaknollen in de grond verstoppen. Begin juli komen die plots piepen waardoor je mama uitzonderlijk lang geniet van die uitzonderlijke Moederdag.

9. Ik hou van jou!

Soms moet je de grove middelen inzetten om duidelijk te maken waar het op staat. Maak dus een spandoek of reclamebord, voorzie het van een heldere boodschap en veel liefde en installeer het in de tuin of ga pal voor het venster staan. Want afstand versterkt de liefde.

10 . Schrijf een brief

Heeft je moeder het niet voor digitale snufjes, grijp dan naar ouderwets pen en papier en maak een mooi lijstje. Tien redenen waarom je haar écht niet kan missen. Een traantje wegpinken terwijl je bezig bent, is toegelaten.

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken aan huis gekluisterd. Binnen ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je allerlei tips van onze experten en journalisten zodat je deze periode met succes kan doorkomen.

