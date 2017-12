Nog geen cadeau? Dit is wat mannen écht (niet) willen voor kerst Wij zochten het uit! Charlotte Dierckx

12u22 2 Thinkstock Familie Sokken, zakdoeken, een fles wijn of een streekbiermand... W e moeten toegeven dat we de laatste jaren misschien niet met de meest verrassende kerstcadeaus op de proppen kwamen. Daarom laten we dit jaar niets aan het toeval over en namen we de proef op de som bij onze mannelijke lezers. Want m et welk cadeau kunnen we onze mannen wél van hun (saai cadeau alarm) sokken blazen? En wat mag wat hun betreft nooit of te nimmer nog onder de kerstboom liggen? Meer dan 2000 mannen lieten van zich horen, en dit zijn de resultaten!

Wat ze écht niet willen

1. (Vlinder)dassen: 63,77%

2. Sokken: 57,33%

3. Parfum (dat hem eigenlijk niet staat): 55,95%

4. Ondergoed: 53,64%

5. Scheerpakket: 50,73%

6. Alcoholische dranken (die hij nooit of te nimmer drinkt): 48%

7. Boekenbon: 45,37%

8. Muts, handschoenen of sjaal: 44,53%

Helaas voor ons vindt amper 8,3% van de bevraagden deze cadeaus zo slecht nog niet. Hoog tijd voor verandering dus! Gelukkig gaven de mannen zelf alvast enkele suggesties mee van wat wel een geslaagd kerstcadeau is.

Wat ze wél willen

- Abonnement op HLN, Netflix of sportzender

- Games

- Bier

- Citytrip

- Concerttickets

- Dvd-reeksen

- Kookaccessoires

- Fietsspullen

- Gereedschap

- Elektronica

- Star Wars-gerelateerde gadgets

- Auto's (Is een miniatuurversie voor vrouwen met een gelimiteerd budget ook goed?)

En er is ook veel vraag naar liefde: aandacht van mijn vrouw, een dikke knuffel, een etentje met z'n tweetjes, een weekendje weg, een sexy kerstvrouw, zijn vrouw in lingerie of gewoonweg een lief op zich.

Onze tip voor een geslaagd kerstcadeau?

Doe research (check!) en kies een cadeau waaruit blijkt dat je hem kent. Niet een cadeau dat zegt: 'Oh ja, voor wie heb ik nog niets?'. Houdt hij nu eenmaal van wijn, gaat hij nooit de deur uit zonder parfum of leest hij zo nu en dan graag eens een goed boek? Kies dan eentje dat bij hem past. En laat je vooral adviseren voor je zomaar een fles el cheapo wijn of whisky uit de rekken haalt.

Oh, nog één gouden raad: geef hem voor de verandering een keertje geen kleding. Alhoewel... iemand vroeg een onesie, maar we durven niet garanderen dat dat serieus bedoeld was!