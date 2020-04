NINA’s preteachingbingo: hoeveel vakjes kan jij afvinken? Valérie Wauters

21 april 2020

11u36 2 Familie Preteaching dag 1 hebben we alvast overleefd. Ging het bij jou ook met vallen en opstaan? Dan put je vast moed uit deze preteachingbingo, die bewijst dat het er overal hetzelfde aan toegaat.

Wie kinderen heeft herkent de uitspraken vast wel die ettelijke keren per dag door huis vliegen. Nu jullie ook preteaching-gewijs de rol van juf of meester hebben aangenomen, is het tijd om van de nood een deugd te maken. Wij stelden een preteachingbingo samen die je kan afprinten en invullen. Kaartje vol? Dan mag je jezelf belonen met iets leuks!

