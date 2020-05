NINA-journaliste Anke werkt thuis en doet aan preteaching: “Ik zie de jongens doodgraag, maar nog liever zie ik ze weer naar school gaan”

Familie NINA-journaliste Anke is mama van Lex (7), Bas (14) en Senne (16). Ze combineert zoals zoveel andere ouders het thuiswerken met preteachen. “Hier aan de keukentafel wordt een stukje gezinsgeschiedenis geschreven. Hier is geen beste leerling van de klas. Hier worden geen punten uitgedeeld.”

Sinds twee weken sijpelt er thuis nieuwe leerstof binnen. Onze eetkamer is een klaslokaal voor drie leerlingen: uit het tweede leerjaar, derde en vierde jaar middelbaar onderwijs. De lesdag start om negen uur stipt. Er hangen schema’s in de keuken, één per kind: een strakke structuur met strookjes plakband tegen de muur. Tot dusver de theorie. In de praktijk krijg ik de zestienjarige ’s morgens met moeite uit zijn nest, wil de jongste op zijn Nintendo Switch en vraagt de middelste gemiddeld na twintig minuten les of hij mag gaan skaten. “De zon schijnt. Waarom leren wij?”

Ergens te midden van de preteachingchaos plan ik mijn eigen werk in. Er valt al eens een online wiskundeles samen met mijn virtuele redactievergadering. En “de wifi werkt traag” of “de spellingschrift is kwijt”. Maar wat hebben wij het góéd – bedenk ik. Nee, niet iedereen heeft hier een eigen laptop en dat vraagt wat onderhandeling. “Eerst de algebra van grote broer, dan pas Karrewiet.” Maar deze jongens hebben gelukkig een mama die vooral thuis is. Die een speeltijd inlast en rond elven koekjes uitdeelt. En die meekijkt of die taak voor Nederlands lukt. “Zal ik de dt-regel eens even herhalen? Hoezo, dat boeit niet?”

Fitspat

Op goede dagen beschouw ik mezelf als bevoorrechte getuige. Dan zie ik de trots in zevenjarige ogen, als hij niet langer ‘fitspat’ maar ‘fietspad’ invult. Zijn ijver is aandoenlijk: “Doen we woordpakket 22 ook nog?” Je zou zoveel inzet willen vacumeren voor de rest van zijn schoolcarrière. Tussendoor laat hij weten dat meester Shawn nog altijd de leukste is. Want die doet salto’s in de klas. Sindsdien gluur ik al eens naar de hoogte van ons keukeneiland.

Ik voel opluchting bij de veertienjarige, die eindelijk de ‘futur simple’ beheerst, omdat zo’n uitleg onder vier ogen beter blijft hangen. “J’aimerais toujours ma maman”, klinkt het. Soms moet je zo’n jongen de pap in de mond geven.

Zelfs de oudste die al twee jaar op internaat zit en van wie ik het schoolwerk op afstand volg, waardeert de aandacht. Dat leidt zelfs tot een bekentenis: “Ik mis school.” Er is tijd ook, om te praten over zijn toekomst, samen in de tuin. Wat doen we straks, in die twee laatste jaren? “Kunstonderwijs, schat? Waarom ook niet.”

Zuchten

Ik ga ook anders kijken naar onze aanpak in precoronatijden. Het grootste werk gebeurt dan in de klas, maar onze betrokkenheid thuis kan beter. Schoolwerk gebeurt al te vaak op een drafje. Terwijl ik in de spaghettisaus roer, overhoor ik van ver: “Je suis, tu es, il …?” Want er moet die avond nog gesport worden, de tijd tikt en oei: mórgen toets natuurwetenschappen? Onze eigen agenda is vaak zo vol dat we pas zondagavond vragen: “Hadden jullie eigenlijk huiswerk, mannen?” Nee, daar zijn we niet trots op.

In de lockdownweken hoef ik nergens te zijn. Geen lunch met vriendinnen, geen fitnessles, geen restaurantbezoek. Mijn taak is zorgen dat mijn eigen werk af is, dat hun leerstof verwerkt is en ik niet wéér op Smartschool lees: “Uw zoon ontbrak in de liveles chemie.” Spijbelen 2.0.

Naast betrokkenheid is er ook meer begrip. Zo meestarend naar een landkaart uit de veertiende eeuw, snap ik dat ze zuchten boven de cursus geschiedenis. En er is humor, als ik mijn zoon een virtuele klas hoor binnengaan. “Dag meester Ali. Ik heb een vraag over die Pythagoras.”

En natuurlijk zijn er dagen waarop ik mijn geduld verlies. Zinsontleding nóg eens uitleggen? Ik voel me al snel zelf het ‘lijdend’ voorwerp. Als gesloten kapsalons er niet voor zorgden dat grijs haar de kop opsteekt, zal dit preteachen dat wel doen. Wat hebben we geleerd? Eén: je hebt echte skills nodig om er iets van te bakken. Twee: je hoeft maar te proeven van lesgeven om te weten wat voor straffe kost het is. En drie: het smaakt niet naar meer. Ik zie de jongens doodgraag, maar nog liever zie ik ze weer naar school gaan. Hopelijk met niet te veel achterstand in de boekentas.

Ooit blikken we hier samen op terug. Want hier thuis aan de keukentafel wordt een stukje gezinsgeschiedenis geschreven. Hier is geen beste leerling van de klas. Hier worden geen punten uitgedeeld. Ik denk ook niet dat ik zal slagen als lerares ad interim. Maar een slecht rapport is vaak een goede levensles. Ik heb deze laatste weken al zoveel geleerd van een strenge juf die ik nooit van mijn leven nog zal vergeten: Mevrouw Corona.