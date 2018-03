NINA interviewt de held van jullie kinderen, vlogger Enzo Knol: "Hoe mooi is het dat ik nu spullen voor mijn mama kan kopen?" Op bezoek in Nederland bij dé hit van YouTube Anke Michiels

10 maart 2018

08u30 0 Familie Vloggen? YouTube? Knolpower? Anderhalf miljoen volgers? Voor iedereen die het nu hoort donderen in Keulen, trokken wij naar Nederland. Want Enzo Knol, dé allergrootste youtuber van onze noorderburen, is ook razend populair bij ons. Of tenminste: bij onze kinderen.

«Stoort het als ik even vlog?» We zijn twee minuten binnen bij Enzo Knol of hij heeft zijn cameraatje al in de hand. Als een ware spraakwaterval praat hij – zijn camera op armlengte van zijn gezicht – moeiteloos enkele minuten vol over zijn Belgische bezoekers en de geplande fotoshoot. Dat zal hij ook de rest van de dag doen, zelfs tijdens het interview. Sindsdien staan wij vereeuwigd op zijn YouTubekanaal: een plek op het internet waar de sympathieke Nederlander al vier jaar lang consequent twéé video’s per dag post. Eén over gamen, één over zijn dagelijks leven. Met bijna twee miljoen volgers is hij de grootste en bekendste youtuber van zijn land. Ook Vlaamse kinderen kennen de vrolijke vlogs van Enzo maar al te goed. Laatst was hij zelfs genomineerd voor een Gouden K-award van Ketnet. En dus mag hij ons – onwetende ouders – wel eens uitleggen hoe dat allemaal zover gekomen is.

