Nieuwe Vlaamse regering wil meer kleuters zonder luiers in de kleuterklas: zo wordt je kind zindelijk in 4 stappen TVM & CM

02 oktober 2019

09u11 9 Familie Het aandeel zindelijke kleuters in de Vlaamse kleuterklassen moet omhoog. Dat vindt de nieuwe Vlaamse regering, die het in het luik Onderwijs van het Vlaams regeerakkoord zette. Ze hopen dat er met die beoogde maatregel meer tijd vrijkomt voor effectief lesgeven zodat de onderwijskwaliteit de hoogte ingaat. Kind en Gezin geeft alvast enkele tips en tricks.

De kwaliteit moet omhoog, en dat kan volgens de nieuwe Vlaamse regering onder meer door het aandeel zindelijke kleuters te verhogen. Nu moeten kleuteronderwijzers zich al vaak bezighouden met het verversen van luiers. Zeker bij instappertjes van 2,5 jaar is dat het geval. De tijd die kleuterjuffen en -meesters daarmee bezig zijn, gaat natuurlijk af van de lestijd, wat de kwaliteit niet ten goede komt.

De Vlaamse regering rekent vooral op de ouders, zegt ze. “Voor de tijdige opstart van zindelijkheidstraining, verwachten we een extra inspanning van de ouders”. Die zouden daarin ondersteund worden door Kind en Gezin, klinkt het nog.

Een kind is zindelijk wanneer het voelt dat het naar het toilet moet, dat duidelijk kan maken, en zijn plas of stoelgang kan ophouden tot op het potje. Elk kind volgt daarin zijn eigen ontwikkeling, maar uit eerdere studies bleek al dat onze koters vandaag tot 18 maanden later zindelijk worden dan 40 jaar geleden. In de jaren 60 was zo goed als elke peuter zindelijk voor hij naar school ging. Vandaag komt amper 20% voor het eerst het kleuterklasje binnen zonder luier.

Te druk en te traag

Niet dat de kinderen veranderden, wél de omgeving: ouders hebben het steeds drukker en schieten pas in actie wanneer de eerste schooldag eraan komt. Of ze weten door een overaanbod aan informatie - online, of van de eigen ouders - niet meer hoe en wanneer met potjestraining te starten. Kinderen zelf voelen door betere luiers dan weer minder snel nattigheid en krijgen van verschillende opvoeders thuis of in de crèche evenveel verschillende richtlijnen mee om de pamper droog te houden.

Zindelijk in vier stappen volgens Kind en Gezin

1. Spreek vanaf de geboorte over pipi en kaka. Benoem wat je doet als je de luier ververst, of wat er gebeurt wanneer je kind een grote of kleine boodschap doet.

2. Zet een potje in het zicht - dat kan vanaf 18 maanden of wanneer het kind het leuk vindt. Laat ze meegaan naar het toilet, of zet een knuffelbeer op het potje. Verwacht niet te veel.

3. Bied het potje aan, bijvoorbeeld op vaste momenten, of wanneer je merkt dat je kind pipi of kaka moet doen. Meestal vanaf 2 jaar, of wanneer je kind rijpheidssignalen vertoont. Verzet? Wacht even en probeer het later opnieuw.

4. Luier uit, onderbroekje aan, ook na een ongelukje. Vanaf het moment dat je merkt dat luiers steeds langer droog blijven.