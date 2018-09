Nieuwe survivalgids voor mama's van kleine 'monstertjes' Kristel Mauriën

22 september 2018

19u22 0 Familie De minder rooskleurige kant van het ouderschap in de kijker zetten en toegeven dat je al eens een loopje neemt met opvoedregeltjes, is slechts weinig ouders gegeven. Isabel Boons, a uteur en mama van twee, verzamelde in ‘Van gin tot Pap’ ongewone tips om als ouder te overleven als het monster in je kind naar boven komt.

«Als ik de kinderen in bed leg, denk ik soms weleens: ‘Yes! Ik ben zeven uur van die kleine fuckers verlost.’» Deze wat politiek incorrecte uitspraak kwam radiopresentatrice Siska Schoeters een tijd geleden op een storm van kritiek te staan. Toch zullen de meeste ouders wel toegeven dat het leven met kinderen zeker niet één grote roze wolk is en perfectie verre van de norm. Bij iedereen loopt het weleens fout, en worden er al eens onconventionele trucs uit de kast gehaald om even van de vermoeiende mini-mensjes verlost te geraken. De talrijke blogs en Facebook-pagina’s waarop gelijkgestemde ‘ontaarde’ moeders hun gal spuien en ongewone tips delen over het opvoeden van kinderen bewijzen dat. Zo is de blog ‘Peter and Jane’ van Gill Sims, boordevol ‘foute’ tips, uitgegroeid tot een ware internetsensatie in het Verenigd Koninkrijk. Zij schreef ook de bestseller ‘Waarom mama drinkt’, waarin ze heel eerlijk toegeeft dat het moederschap uitputtend is, dat ze een 'k*tleven' heeft door die twee lastige kinderen rondom haar, en hoe een glas wijn drinken ervoor zorgt dat ze het leven weer even de baas kan.

Van gin tot pap

In Vlaanderen verzamelen moeders zich onder meer in de Facebook-groep ‘Van gin tot pap’. Deze Facebook-community met zo’n 12.000 leden werd opgericht door Isabel Boons, mama van twee kleine kinderen, en krijgt nu een offline vervolg met het gelijknamige boek. Zelf omschrijft ze het als de ‘ultieme overlevingsgids voor het opvoeden van kleine monsters’. «De eerste jaren met kinderen zijn ronduit uitputtend: weg slaap, weg sociaal leven en weg met jezelf. Het is frustrerend, onbevredigend en dikwijls vervelend», aldus Isabel Boons in de intro van haar boek. «De Facebook-pagina en dito Instagram-pagina toont het leven als ouder zoals het écht is, zonder verbloemingen. In het boek worden de valkuilen van het ouderschap in de schijnwerpers gezet, aangevuld met hacks en anekdotes om aan te geven dat je het ouderschap met een hele grote korrel zout mag nemen.»

