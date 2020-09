Nieuwe school, nieuwe vriendjes? Zo kun je als ouder helpen

Familie Moet je kind naar een nieuwe school of komt het in een andere klas terecht? Hoe het ook zij, veranderingen brengen veel teweeg bij kinderen. Sommigen vinden het spannend, anderen doodeng. Zeker is dat je als ouder een belangrijke steun kan betekenen! Psychologe An Coetsiers vertelt hoe je de overstap kunt vergemakkelijken.

Denk even terug aan die eerste werkdag op je job. Vertrok je ‘s ochtends met een knoop in de maag naar het werk? Niet zo vreemd. Een nieuwe start gaat vaak met de nodige spanning gepaard. “Als volwassene maken we weleens situaties mee waarbij we ‘nieuw’ zijn en ons niet meteen op ons gemak voelen”, zegt An Coetsiers, psychologe bij De Praatdoos. “Bij kinderen is het net zo. Toch hebben we als ouders vaak minder aandacht voor hun gevoelens en willen we vooral op het positieve focussen. Probeer je liever eens in de schoenen van je kind te plaatsen."

Een nieuwe start brengt voor kinderen ook verdriet mee om het afscheid van vriendjes, vertrouwde gezichten en gewoontes An Coetsiers

Hoe concreter, hoe beter

An Coetsiers: “Heel wat ouders hebben de neiging om over de overstap naar een nieuwe school enorm enthousiast te doen, in de hoop dat dat aanstekelijk werkt. Maar hoewel goedbedoeld, hebben kinderen daar niet altijd behoefte aan. Een nieuwe start brengt voor hen ook het verdriet om het afscheid van vriendjes, vertrouwde gezichten en gewoontes met zich mee. Dat is vaak moeilijker bespreekbaar. Neem de gevoelens van je kind serieus en probeer niet meteen te sussen met beloftes als ‘jullie spreken nog wel af’.”Kinderen willen er ook niet altijd over praten. Geeft je kind aan dat het genoeg is? Respecteer dat dan. De ene kleuter kan zijn gevoelens misschien al goed verwoorden, terwijl de andere ze eerder in zijn gedrag zal tonen. Help je kind daarom om zijn emoties te benoemen: ‘ik zie dat je verdrietig bent.’ “Grote veranderingen zoals een nieuwe school kondig je trouwens best goed op voorhand aan. Zo kan je kind wennen aan het idee. Kleuters hebben nood aan concrete input. In plaats van eindeloze gesprekken willen ze ervaren wat die verandering inhoudt. Hoe zien de nieuwe school en klas eruit? Hoe heet de juf? Een kennismakingsmoment kan voor hen heel zinvol zijn.”

Nieuwe klasindeling

An Coetsiers: “Een heel plotse verandering komt dubbel zo hard aan. Als een school haar aanpak wijzigt, is het belangrijk dat ze daar tijdig en duidelijk over communiceert. Waarom worden de klassen door elkaar geschud? Wat houdt dat concreet in? Als ouder kan je ook eisen dat je op tijd op de hoogte wordt gebracht, zodat je met je kinderen kan praten. Al hoeft een nieuwe klasindeling niet zo’n probleem te zijn. Heel wat scholen kiezen ervoor om de klassamenstelling elk jaar te veranderen. Kinderen leren zo omgaan met veranderingen. Maar duidelijkheid vormt in dit verhaal de rode draad. Onduidelijkheid doet kinderen allerlei rampscenario’s bedenken. Iets eenvoudigs als het uitdelen van de nieuwe klaslijst maakt de verandering voor hen een pak concreter en lichter.”

“Lijkt je kind later zijn plek niet te vinden in de nieuwe klasgroep? Ga dan samen met de leerkracht op zoek naar de oorzaak. Misschien zit de klasdynamiek niet goed of beschikt je kind nog niet over voldoende sociale vaardigheden? Sommige kinderen zijn heel goed in het leggen van nieuwe contacten, anderen hebben extra coaching nodig. Hoe vraag je iemand om mee te spelen? Hoe gedraag je je op de speelplaats? Je kan er je kind goede raad over geven. En misschien plant jullie school ook regelmatig kindgesprekken in? Kinderen kunnen op die gesprekken aangeven hoe ze zich in de klas voelen, waardoor problemen sneller aan het licht komen.”

Lees ook:

OPROEP. Wij zoeken de leukste ‘back to school’-uitspraken van jullie kinderen