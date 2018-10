Nieuwe mama’s hebben drie maanden nodig om zeker te zijn van hun opvoedingsstijl mv

19 oktober 2018

08u57

Bron: the independent 0 Familie Kinderen, als er iets is waar we eigenlijk een handleiding voor zouden moeten hebben, zijn zij het wel. Leren hoe je ouder moet zijn, is niet gemakkelijk en er gaat wat tijd over voor we het echt onder de knie hebben.

Er wordt wel eens gezegd dat sommige mensen een waar natuurtalent zijn wanneer het op opvoeding aankomt. Is dat bij jou niet meteen het geval? Geef de hoop dan nog niet meteen op. Volgens een onderzoek kan het bij nieuwe moeders gemakkelijk drie maanden duren voor ze het moederschap onder de knie hebben.

2.000 Amerikaanse moeders met kinderen van drie jaar of jonger werden ondervraagd voor het onderzoek. De studie werd uitgevoerd door OnePoll op vraag van Store Brand Formula, een bedrijf dat zich specialiseert in babyvoeding. Meer dan de helft van de ondervraagde mama’s gaf aan dat ze de eerste maanden bezorgd waren over hun manier van opvoeden en vaak dachten dat ze iets fout deden.

Ze maakten zich vooral zorgen over het algemene welzijn van hun kind, maar verschillende moeders gaven ook aan dat ze vaak dachten dat hun baby ziek zou worden. De tweede meest voorkomende zorg was dat ze niet wisten hoeveel eten ze hun kind exact moesten geven. Op nummer drie van het zorgenlijstje stond het prijskaartje voor de opvoeding van hun zoon of dochter.