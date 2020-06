Nieuw-Zeelandse campagne: pornosterren praten moeder bij over tienerzoons internetgebruik mvdb

16 juni 2020

21u03 4 Familie Overheidscampagnes in Nieuw-Zeeland schuwen zelden een taboe en slaan nooit de bal mis. Een nieuwe spot wil aankaarten dat minderjarigen (te vaak) pornografische video’s kijken, waardoor ze een vertekend beeld krijgen. Ook wil de campagne ouders aanmoedigen om het moeilijke gespreksonderwerp seks niet uit de weg te gaan.

In de spot zien we hoe poedelnaakte pornosterren Sue en Derek aanbellen bij een woning. De nietsvermoedende moeder doet open en krijgt van Sue te horen dat zoonlief hen net heeft bekeken, in volle actie dan nog wel. “Op zijn laptop”, zegt Sue. “Maar ook op zijn iPad, Playstation”, vult bodybuilder Derek aan. “Zijn telefoon, uw telefoon, op de tv”, verduidelijkt de porno-actrice nog. “Wat we doen is normaal voor volwassenen, maar uw zoon is nog een kind, hij snapt niet hoe echte relaties in realiteit functioneren.” “In het echte leven zou ik nooit zo reageren”, reageert Derek.

Als tienerzoon ‘Matty’ verschijnt en stomverbaasd oog in oog staat met de pornosterren, snapt de moeder dat ze met haar zoon het gesprek moet aangaan. Ze kan hem zo duidelijk maken dat pornovideo’s en liefdesrelaties in het echte leven twee verschillende dingen zijn. ‘Keep it real online’ is op een week tijd al meer dan een miljoen keer bekeken. Ook twee andere filmpjes moedigen ouders aan om het internetgebruik van hun kroost in de gaten te houden.

