Niet influencers maar ouders blijken de grootste invloed te hebben op ons aankoopgedrag TVM

29 juli 2019

16u48

Bron: Het Nieuwsblad 0 Familie Uit een onderzoek van communi­catiebureau Brandhome bij 1.000 landgenoten blijkt dat vooral onze ouders invloed hebben op naar welke supermarkt we gaan en bij welke bank we zitten. Pas vanaf ons 45ste maken we zelf onze keuzes.

Een korte rondvraag op de redactie leert inderdaad dat we heel wat van de gebruiken van onze ouders overnemen. “Ik hang mijn was net zo op als mijn mama”, vertelt redactrice Valérie. Bovengetekende gaat dan weer net zoals zijn ouders het liefst inkopen doen bij de Delhaize en we zitten quasi allemaal bij hetzelfde ziektefonds als onze ouwelui. Op het vlak van banken is het dan weer verdeeld tussen zij die al een eigen woning bezitten en zij die huren. In dat laatste geval zitten we veelal bij dezelfde bank als onze ouders, in het eerste geval niet.

Dat komt ongeveer overeen met de resultaten van het onderzoek van Brandhome. Zij vroegen 1.000 landgenoten naar hun aankoopgedrag om dat nadien te vergelijken met dat van hun ouders. Zo kwamen ze erachter dan 70% van de jongvolwassenen bij dezelfde bank en verzekeringsmaatschappij zit als mama en papa. 58% winkelt in dezelfde supermarkt en 68% eet dezelfde chocolade. Mannen blijven nog langer dezelfde keuzes maken als vrouwen. Maar liefst 100% van de ondervraagde heren gebruikten hetzelfde wasmiddel als hun moeder.

Pas vanaf de leeftijd van 45 jaar durven we al wat vaker onze eigen keuzes te maken. “Als kinderen uit hun ‘rebelse jaren’ komen, staan ze aan het begin van hun leven en moeten ze belangrijke beslissingen nemen. Dan kijken ze naar de personen die ze vertrouwen, en dan zijn ouders het eerste aanspreekpunt”, legt Luk Warlop, professor marketing aan de KU Leuven en de Norwegian Business School, uit aan Het Nieuwsblad. Eens we wat ouder worden hebben we zelf voldoende ervaring opgebouwd om onze eigen keuzes te maken.