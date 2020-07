Niet Emma, maar Olivia is plots populairste meisjesnaam: trendwatcher Herman Konings legt uit waarom Liesbeth De Corte

17 juli 2020

14u03 4 Familie Zestien jaar heeft het geduurd, maar Emma is eindelijk van de troon gestoten als populairste meisjessnaam in Vlaanderen. De nieuwe nummer één? Olivia. “Het klinkt zachter, vloeiender en romantischer. Deze naam heeft een mooie cadans en resonantie, waardoor je hem poëtisch kunt uitspreken”, verklaart trendwatcher Herman Konings.

De voornaam Emma doet het allang goed. Sinds 2003 steekt ze er jaar na jaar met kop en schouders bovenuit. Tot nu, want in 2019 werd Emma voorbijgestoken door Olivia. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. 651 baby’s kregen de naam Olivia, dat zijn er bijna 100 meer dan het jaar ervoor en opmerkelijk meer dan de 563 baby’s die nu al kirrend Emma worden genoemd.

Vanwaar die omslag? Een rationele verklaring is er niet, zegt trendwatcher Herman Konings, al heeft hij wel een vermoeden. “Eerst en vooral moet je weten dat er twee soorten naamkeuzes zijn. Sommige mensen vinden hun kleine spruit zo uniek dat ze hem of haar een originele, speciale naam geven. Eentje die niet vanzelfsprekend is. Zoals Summerbreeze. Vaak krijg je dan de reactie van de omgeving: ‘O... wat interessant’. Terwijl ze eigenlijk stiekem denken: ‘Hoe haal je het in je hoofd om je kind zo te noemen?’ Een tweede groep mensen wil vermijden dat er gelachen wordt met de naam, en ze spelen op safe. In tegenstelling tot Summerbreeze zijn Emma of Olivia een veilige keuze."

Van Mark naar Bjorn en Shania

Waarom Emma en Olivia sociaal aanvaard zijn, heeft te maken met een aantal trends. “Vroeger kon je de populairste namen steevast koppelen aan een bekend gezicht. Eddy deed het in de jaren 60 heel goed, met dank aan wielrenner Eddy Merckx. Rond de eeuwwisseling was Shania Twain een grote inspiratiebron. Denk maar aan de dochter van Sam Gooris en Kelly Pfaf, zij is bijvoorbeeld vernoemd naar de countryzangeres.”

Het stond in de sterren geschreven dat Emma op een bepaald moment troonsafstand zou moeten doen Trendwatcher Herman Konings

“Het is opvallend dat Olivia - en Emma ook trouwens - niet verwijst naar een BV of een celebrity. Die namen surfen mee op een andere trend. In de jaren 70 zag je veel geboortekaartjes met Mark, Luc of Peter. Allemaal een verwijzing naar evangelisten. Die trend bleef tot aan het einde van vorige eeuw. Dan was er een sterke Scandinavische invloed met namen als Bjorn, Jorn en Sven. Niet veel later volgden de Amerikaanse glamournamen, zoals Shania. Sinds kort is er een tegenreactie op die toevloed van namen uit andere regio’s. We grijpen weer terug naar klassieke voornamen die lokaal klinken”, verklaart Konings.

“Lange tijd deed Emma het goed, maar het stond in de sterren geschreven dat ze op een bepaald moment troonsafstand zou moeten doen. Na verloop van tijd hebben mensen altijd behoefte aan verandering. Het feit dat Olivia al eventjes in de top 10 prijkt, speelt ook een rol. Koppels die zwanger zijn, zien tijdens die negen maanden sowieso eens naar het befaamde lijstje met populairste namen. Onbewust neem je op dat Olivia een sociaal aanvaarde naam is, en zal je meer geneigd zijn om je dochter zo te noemen.”

“Bovendien klinkt Emma redelijk hard. Olivia is zachter, vloeiender en romantischer. Deze naam heeft een mooie cadans en resonantie, waardoor je hem poëtisch kunt uitspreken. Ik ga ervan uit dat Olivia het nog een tijdje goed zal doen, want door de coronacrisis hebben mensen meer dan ooit behoefte aan lieflijkheid. En als je zoekt naar zang en charme in een naam, dan is Olivia een schot in de roos.”