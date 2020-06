Net zo veel pret als familie Jacques Vermeire: 7 plezierige TikTok-dansjes om met je gezin te doen Stéphanie Verzelen

27 juni 2020

16u05 3 Familie Hoogstwaarschijnlijk is je kroost helemaal mee met de TikTok-hype en heb jij zelf zoiets van ‘huh?’. Tijd dus om te ontdekken hoe ongelooflijk leuk het kan zijn – en goed voor jullie band! – om samen met de hele familie een dansfilmpje voor het sociale medium te maken. Deze zeven krijgen jullie allemaal onder de knie.

Comedian Jacques Vermeire (69) moest eraan geloven: zijn dochter Julie (22) kreeg hem deze week eindelijk zover om samen met haar en broer Maxime (20) een TikTok-dansje te doen. Het trio waagde zich aan een simpele choreografie en het plezier spatte ervan af. Geef toe, het geeft goesting om zelf ook een vrolijk filmpje op te nemen met de kinderen, niet?

Dat snappen we volledig. Daarom: zeven TikTok-dansjes die leuk zijn voor jong en oud, niet té veel coördinatie vereisen en gegarandeerd scoren bij je familie. Je kleine bengels zullen je nog nooit zo cool gevonden hebben.

1. Het ‘Blinding Lights’-dansje

Deze is al sinds maart een grote hype op het sociale medium, en omdat de choreografie best simpel is en veel families toen samen in lockdown zaten, maken veel ouders met het ‘Blinding Lights’-dansje hun TikTok-debuut. Verwacht je wel aan een pseudowork-out, met al dat rondspringen en gehuppel in de mix.



2. Judi Dench achterna

Let’s be real: als de 85-jarige Judi Dench deze TikTok onder de knie kan krijgen, dan heb jij geen excuus om het niet te kunnen. Met haar kleinzoon Sam Williams danst ze – toen nog in quarantainetijden – op het nummer ‘Cheryl’ van Yung Gravy en de bewegingen zijn echt poepsimpel. Je hoeft maar een vijftal handbewegingen uit je hoofd te leren en een paar ervan doen aan het wereldberoemde ‘Macarena’-dansje denken.



3. De ‘Flip the switch’-challenge

Voor deze hoef je geen choreografie te leren, je moet alleen een minimum aan videomontage doen. Voor de ‘Flip the switch’-challenge nemen jij en je kroost elk een positie in. Terwijl het liedje ‘Nonstop’ van Drake speelt, dansen jullie allebei tot Drake de woorden ‘flip, flip” uitspreekt. Dan switchen jullie dankzij wat videomagie van plaats én wisselen jullie van outfit. Complete hilariteit verzekerd en een leuke virtuele herinnering om bij te houden achteraf. Tv-chef Gordon Ramsay en zijn dochter Tilly geven het goede voorbeeld.



4. Het ‘Say so’-dansje

Iederéén op TikTok kent het ‘Say so’-dansje. Dus als je een echte TikTok-ouder wil worden, kan je het maar beter onder de knie krijgen. Gelukkig is het helemaal niet zo moeilijk, dat bewijzen de Amerikaanse TikTokster Marissa en haar vaders hieronder. Een paar handbewegingen, een bodyroll: als jullie ze mooi synchroon kunnen dansen, is het eindresultaat een glamoureus en schattig filmpje.



5. Het ‘Something new’-dansje

Simpeler dan dit wordt het niet. Voor het ‘Something new’-dansje gaan jullie gewoon in een rijtje achter elkaar staan en komen jullie elk om beurt naar de voorgrond. Resultaat: een leuk filmpje waarin iedereen een moment in de spotlights krijgt en/of een hilarisch filmpje wanneer sommige gezinsleden zelfs met die simpele move een beetje worstelen.



6. De ‘Oh na na na’-shuffle

Deze vereist wel een stevige portie coördinatie, maar dat betekent ook: als je deze choreografie onder de knie krijgt, zullen je kinderen extra trots op je zijn. Als het een troost is: je hoeft enkel de helft van je ledematen te gebruiken.



7. Het ‘Head, shoulders, knees and toes’-dansje

We kennen het ‘Hoofd, schouders, knie en teen’-dansje allemaal en natuurlijk heeft het zijn weg ondertussen ook naar TikTok gevonden. Zij het met een leuke extra toevoeging: op het einde halen jullie je beste heupbewegingen boven voor een exotisch rondje twisten. Kan je ook perfect met de allerkleinsten van de familie doen.



