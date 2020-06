Neen, het is niet alleen bij jou: gezinspsychologe Nina Mouton verklaart waarom kinderen zich net nu extra aanhankelijk gedragen

Jullie waren de voorbije weken meer samen dan ooit tevoren, maar toch leek het bij momenten alsof je kind zich maar niet van je kon losrukken. En ook nu, bij het heropenen van de scholen, moest die navelstreng weer even doorgeknipt. Klinkt dit je bekend in de oren? Weet dan dat je niet alleen bent. Heel veel kinderen gedragen zich extra aanhankelijk in coronatijden.

“Niet verwonderlijk”, weet psychologe Nina Mouton. “Kinderen voelen natuurlijk ook aan dat we ons in een periode bevinden die helemaal niet normaal is. Er verandert veel rondom ons waar we als volwassene al niet veel vat op hebben, laat staan als kind. Het is in zo’n geval een heel erg natuurlijke reactie van je kind om terug te vallen op de mensen bij wie hij of zij zich het veiligst voelt. Zie een kind dat zich plots extra aanhankelijk begint te gedragen, dus zeker niet als een probleem, maar eerder als iets heel moois. Je kind valt terug op het gevoel van basisveiligheid dat er is tussen ouder en kind. Hij of zij weet dat ze altijd bij mama of papa terecht kan, wanneer er iets is.”

Voor kinderen is het vaak moeilijk om om te gaan met de grote emoties die deze tijd met zich meebrengt. Bovendien is het voor hen niet altijd even makkelijk om onder woorden te brengen wat er zich juist in hun hoofd afspeelt. “Ik ben van het principe dat een kind nooit flauw is”, zegt Mouton. “Kinderen zitten vaak ergens mee dat in hun hoofd enorme proporties aanneemt. Wanneer ze het uiteindelijk onder woorden proberen te brengen, lijkt dat voor volwassenen soms een banaliteit. Probeer zo’n probleem echter nooit te bagatelliseren, want voor je kind is het wel degelijk iets enorms.”

Maar hoe pak je het dan wel aan? Mouton geeft je drie stappen naar meer verbinding:

1. Erken

Mouton: “Erken de gevoelens van je kind en probeer ze te kaderen. Een kind dat zich bang voelt, kan je proberen geruststellen, maar je kan evengoed ook toegeven dat je het zelf allemaal ook even niet meer weet. We bevinden ons immers in een situatie die niet op een-twee-drie op te lossen valt, en dat is op zich al een levensles voor veel ouders. Weet dat het vaak ook voldoende is om er gewoon te zijn voor je kind. Je bent niet de alwetende ouder die alle oplossingen voorhanden heeft, en dat ik ook oké.”

2. Analyseer

Mouton: “Probeer uit te vissen waar je kind juist mee in z’n hoofd zit. ‘Voel je je bang, verdrietig of boos? Heb je misschien ergens pijn?’ Door erover te praten maak je die grote gevoelens behapbaarder voor je kind.”

3. Negeer nooit

Mouton: “Denk niet dat je de zaken erger gaat maken door in te gaan op het aanhankelijke gedrag van je kind. Net door er aandacht aan te besteden, maak je het probleem kleiner en de wereld een stukje veiliger voor je kind.”

Wat met woede?

Waar het ene kind zich super aanhankelijk zal opstellen naar z'n ouders toe, zal het andere kind z’n gevoelens op een heel andere manier uiten. “Woede-aanvallen horen daar ook bij”, verklaart Mouton. “Je kind uit zich op dat moment op de manier die voor hem of haar het best aanvoelt. Weet dat ook boosheid een manier van communiceren is, en dat het aan jou is om uit te vissen wat je kind ermee wil zeggen.”

“Als je zoon of dochter vastzit in zo'n woede-aanval is het natuurlijk moeilijk om hem of haar te bereiken. Laat je kind even uitrazen, maar probeer ook te zien wat je kind op dat moment nodig heeft. Praat erover, zeker wanneer de boosheid weer naar de achtergrond verdwenen is. Alleen op die manier weet je hoe je er een volgende keer het best mee kan omgaan en wat je kind op zo'n moment nodig heeft. Geeft je kind aan dat het even met rust gelaten wil worden? Respecteer die grens dan. Het is ook helemaal niet erg als je kind zich even wil terugtrekken op z'n kamer om daar alleen te zijn. Zolang je kind maar weet dat hij of zij altijd en op elk moment terug mag komen, en dat er daar geen voorwaarden aan verbonden zijn. Blijf voor verbinding gaan en zoek naar wat je kind nodig heeft en hoe jij dat kan geven.”

Meer lezen? Nina Mouton is tevens auteur van het boek ‘Mild Ouderschap’, € 24,99, uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts.