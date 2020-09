Nathalie Meskens straalt met baby Lima in NINA: “Lima vraagt ’s nachts nog zeker drie keer de borst, dat blijft pittig” Nele Annemans

04 september 2020

15u24 0 Familie Vijf maanden intussen is Nathalie Meskens (38) mama van Lima. NINA mag als eerste op babybezoek tijdens hun gezinsvakantie aan de rustige kant van Ibiza. Het is Nathalies eerste publieke babbel over haar welpje.



Op hun vakantieadresje slingert Nathalie een borstpomp met bijhorende toeters uit het zicht. ‘‘Sexy attributen voor de fotoshoot?’’ Dit is de speelse Nathalie zoals je haar van tv kent, alleen is het soms dieper naar woorden graven. ‘Allez, hoe héét dat programma weer?’, zegt ze over ‘Wat een Jaar’, de tv-show die ze binnenkort weer begint op te nemen voor VTM. ‘‘Ik voel me gelukzalig, ik ben strontverliefd op mijn baby, maar dat geheugen, hé. Mijn hoofd is mistig. Lima vraagt nog zeker drie keer de borst ’s nachts. Dat blijft pittig.’’

Morgen lees je het volledige interview in NINA of op nina.be!

