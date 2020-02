Natalia (38) eigenzinnig zwanger: “Ik ga een heel strenge mama zijn”

Familie Ze is verwekt op vakantie in Amerika en veel sneller dan verwacht. Maar Natalia’s dochtertje is vooral zó welkom. In maart wordt Vlaanderens soulzangeres mama. En dat doet wat met een mens: “Voor het eerst in mijn leven wil ik soms gewoon ... wegkruipen.”

Exact vierendertig weken is ze vandaag. De laatste fase, waarin een zwangerschap zich al eens laat voelen. Maar Natalia gaat onverdroten door: ze heeft volop opnames voor de blind auditions van The Voice, ze staat nog swingend en zingend op podia en ook voor ons gaat ze vol overgave op de foto. Eeuwige flapuit en wervelwind. En toch bespeuren we iets van een zeemzoete rust. Dat heeft alles te maken met dat nieuwe leven in haar buik. En met de man aan haar zijde: Frederik Binst. Nobele onbekende. Boomlange, mooie man. Sinds anderhalf jaar in haar leven. Hij springt die dag even binnen in de fotostudio: hij komt een paar kniehoge laarzen brengen. En een pot verse soep. “Zelfgemaakt, gisteravond. Courgette en spinazie.” Verder blijft hij discreet op de achtergrond. Maar we zien zijn zorgzame hand op haar rug, we zien haar blik die de zijne zoekt terwijl ze poseert. Trotser dan ooit op haar lichaam. “Mijn gynaecoloog zegt dat ik de saaiste zwangerschap ooit heb.”

Hoe kan een zwangerschap ooit saai zijn?

“Omdat alles loopt zoals het moet. Ik voel me goed. Als ik er eens óver ga qua werk – zoals tijdens de opnames voor The Voice – heb ik iets meer harde buiken, en dat is lastig. Los daarvan loopt alles vlekkeloos. Natuurlijk voel ik alle veranderingen: hormonaal, emotioneel, fysiek. En als ik het al eens zou vergeten, laat zij zich wel voelen. Ze beweegt ongelooflijk veel – het zou fijn zijn mocht ze dat wat minder ’s nachts doen, maar verder: da gaat een keitoffe zen. Ik voel dat. (lacht)”

Wanneer wist je dat je zwanger was?

“In juni hebben Frederik en ik een roadtrip gemaakt in de States. In plaats van daar uit te rusten, hebben we zo veel mogelijk gedaan. Aansluitend zijn we nog een week gaan surfen in Barbados: het waren zulke goede golven, we surften twee keer per dag. Eenmaal thuis was ik heel erg moe. Ik weet het eerst aan de drukke vakantie, maar ik blééf maar moe. Ik was ook al best lang over tijd. Frederik zei: ‘Misschien moet je toch maar eens een predictor halen?’ Wat bleek? Ik was zeven weken ver.”

Made on holiday.

“(lacht) Ergens tussen Memphis en New Orleans is onze dochter gemaakt. Zelf ben ik trouwens – zo hebben mijn ouders me toch altijd verteld – verwekt in Monaco. Dat gebeurt wel vaker blijkbaar, dat mensen zwanger worden op vakantie. Omdat ze het daar helemaal loslaten. Ook ik was er totaal niet mee bezig.”

Was het onverwacht snel?

“Nadat mijn spiraaltje verwijderd was, zei de dokter: ‘Geef het minstens een half jaar.’ Ik was me ervan bewust dat het zelfs langer dan een jaar kon duren. Frederik en ik hebben er veel over gesproken en alles nauwgezet overlopen, en dan pas gezegd: ‘Oké, we doen het.’ Na twee maanden was het prijs. We hadden nooit gedacht dat het zó snel zou gaan. Het is dat het zo moest zijn.”

Twee jaar geleden zei je in NINA: “Het grootste avontuur dat me nog te wachten staat is een kind. Als het niet komt, is dat zo en zal ik dat aanvaarden.”

“Toen was er echt iets in mij dat zei: ‘De kans bestaat dat ik geen kinderen zal hebben.’ Ik weet dat dat bij sommige vrouwen voor altijd een gemis kan achterlaten, en ik zeg niet dat dat bij mij niet zo zou zijn, maar ik wilde niet eindigen als een bittere, oude vrouw. Ik wilde het kunnen aanvaarden mocht het me niet gegund zijn. ‘Het is dat het zo moet zijn’ hanteer ik dus ook in de slechte zin.”

Je lijkt heel zorgeloos.

“Nee, gij. Ik heb veel angsten. En ik ben veel scherper. Ik voel alles beter aan. Niet dat ik beter ruik of hoor of zie. Maar gevoelsmatig heb ik alles sneller in het snotje. En in negen van de tien gevallen heb ik nog gelijk ook. (grijnst) Ik heb nog minder filter dan anders ­­– waarschijnlijk lastig en confronterend voor anderen. Ik word soms lastig van mezelf.”

Hoezo?

“Ik vind het allemaal nogal veel soms. Ik ben nog altijd sociaal en energiek, maar ik heb het moeilijker met onbekenden. In het openbaar wil ik soms euh … wegkruipen. Dat is nieuw. Als ik op The Voice of op een optreden ben, heb ik daar geen last van. Dan ben ik daarop ingesteld. Maar als mensen me op straat aanspreken, dan kan ik tegenwoordig echt opschrikken. ‘Ah ja, da’s juist, mensen kennen mij’. Ik kan dat emotioneel minder aan, terwijl dat voor mijn zwangerschap vanzelf ging. Ik ben het gewend om altijd beschikbaar te zijn - nu lukt me dat veel minder. Is dat het ‘beschermende’ of mijn moedergevoel dat al spreekt? Geen idee. En nog iets over wegkruipen: ik ben doodgraag thuis. Meestal na een reis vind ik thuiskomen niet zo tof. Maar nu keer ik echt graag terug naar mijn nest. Om in mijn eigen zetel te rusten. In mijn eigen bed te slapen.”

Ziedaar het fenomeen ‘nestdrang’.

“Naar het schijnt wil je tegen het einde van je zwangerschap ook heel je huis poetsen. Daar heb ik dus totaal geen last van. (lacht) Maar opruimen? Alle rommel moet weg! De babykamer moet in orde! Al is dat eigenlijk zever, hoor. Het eerste jaar slaapt ze wellicht in mijn kamer.”

Waarvoor heb je dan angst?

“Ik denk veel na over het ouderschap. Over: dat komt daar dus binnenkort uit. En dat is een echt mensje. En dat is er voor altijd. Dat weten is één ding, maar het ondervinden is wellicht iets helemaal anders. Nu de geboorte nadert, is dat licht beangstigend.”

Ook omdat geen enkele geboorte met een garantie komt?

(knikt) “Ik ben ervan overtuigd dat er vrouwen zijn met zwangerschappen als de mijne die alsnog iets ergs meemaken, of een kindje op de wereld zetten waar toch iets aan mankeert. Natuurlijk heb ik daar ook wat schrik voor. Ik denk dat elke vrouw die voor het eerst mama wordt, zich zorgen maakt, toch? Ik heb in die zin veel aan mijn vriendinnen met jonge kinderen. Zij kennen mij door en door en ze weten hoe ze mij informatie moeten doorspelen en vooral: hoe niet.”

Hoe bedoel je?

“Kom vooral niet af met ‘je moet je kindje bij je in de slaapkamer leggen’ of ‘je moet borstvoeding geven’ – want dan denk ik: euh, mannekes, ik zal dat zelf wel bepalen. Ik blok raad nogal snel af. Omdat ik ga vertrouwen op mijn gevoel, binnenkort. Maar als het van die heel concrete tips zijn, luister ik wel. Zoals: ‘Als je tepels zeer doen van de borstvoeding, kan je daar een siliconen tjoepke opzetten.’ Leuk! Goeie tip! Neem ik mee!”

Je ging recent nog surfen: dat zag er op je Instagram, met die dikke buik, plots gevaarlijk uit.

“O, is dat zo? Er zijn zoveel dingen die in de volksmond als ‘gevaarlijk’ bestempeld worden als je zwanger bent. Ik vind: luister naar je lichaam. Veel vrouwen vinden het keicool om te werken tot de laatste dag – want dat is zogezegd stoer. Maar dat is niet zo’n goed idee. Als je lichaam zegt dat je moet rusten, doe dat dan. Zegt je lichaam dat het nog kan sporten? Doe dan gerust voort. Ook daar is niks mis mee. Ik doe zo normaal mogelijk en stel mezelf in geval van twijfel de vraag: kan dit kwaad? Je moet natuurlijk niet plots als ne zot beginnen sporten

als je nog nooit vijf trappen opgelopen hebt. Maar dat is bij mij niet het geval.”

En dus ga je surfen.

“Ik was eigenlijk niet van plan om te surfen in Barbados. Maar mijn surfleraar zei: ‘Go girl, it’s okay, you can sit on your knees’ – waar je normaal start op je buik. Ik ben een heel goede zwemster en ik ken de plek op mijn duimpje. Ik ga niet aan de oostkust het water in, waar er mega golven zijn. Ik surf alleen daar waar ik de golven kan inschatten en ik het koraalrif ken. En uiteraard heb ik de gynaecoloog ook gevraagd of ik nog mocht vliegen. Dat was geen probleem. Ik vind de aanpassingen aan mijn leven miniem. Ik eet alles, ik let alleen een beetje op met rauwe vis. Alcohol laat ik zonder probleem. Vriendinnen zeiden: ‘O, handig, nu kan je bob zijn als we uitgaan’. Wtf? Ik ga nu echt niet staan dansen tot zes uur ’s morgens. Dat is toch vanzelfsprekend?”

Heeft de zwangerschap je verder nog veranderd, als mens?

“Ik krijg vaak te horen dat ik een glow heb, wat ik zelf totaal niet zie. Maar je zakt meer, als mens. Je bent bezig met nieuw leven en die gewaarwording is uniek, ik geniet ervan. Ik ben geen zweverig type, maar ik ben wel altijd op zoek naar diepgang. In alles. In mezelf. In iedereen. Elke persoon heeft een bepaalde energie.”

Zo ook Frederik. Wie is die mysteryman van je?

“Daaraan ga ik hier geen heel hoofdstuk wijden, schatteke. (knipoogt) Wat kan ik wel kwijt? Dat we heel goed besproken hebben wat we willen. We zijn twee levensgenieters, we doen graag veel en we weten dat we dingen zullen moeten laten vallen als ons kindje er is. We zitten op dezelfde golflengte. Tussen Frederik en mij verloopt alles heel naturel. Hij is nu al heel betrokken: hij geeft me regelmatig een massage, hij kookt heel lekker – en ik waardeer dat enorm. Veel mannen vervreemden een beetje van hun zwangere vrouw, maar dat is bij ons totaal niet. Hij is ‘mee zwanger’. Soms zelfs zwangerder dan ik. Hij heeft meer kwaaltjes, en hij is negen kilo aangekomen, ik maar acht. (lacht luid) ‘Sinds ik zwanger ben, produceer ik veel speeksel’, zei hij onlangs. Sinds jij zwanger bent, vroeg ik. ‘Ja, ik voel dat allemaal mee’, antwoordde hij doodserieus. (lacht)”

Ik had al tien klein mannen kunnen hebben, hè, maar ik heb in vorige relaties altijd gedacht: néé, Druytske, dat gaan we niet doen.

Hoe is het om rust te vinden bij een man?

“Heel leuk, hè. Maar we zijn allebei nuchtere mensen. Je weet nooit wat de toekomst brengt. De tijd dat ik me, euh, onvoorwaardelijk smeet voor een man is voorbij. Er zijn de laatste jaren best wat mensen gepasseerd die mij serieus wat shit aangedaan hebben. Ik heb nergens spijt van, maar vandaag gebruik ik mijn verstand. We zijn ook allebei al wat ouder en we kijken graag realistisch naar onze relatie. Als je samen begint te zweven, heb je al snel geen balans meer. En aan elke relatie, ook de onze, moet gewerkt worden. Maar ik heb wel heel erg het gevoel dat alles zoals het gebeurt, juist is. Als in meant to be.”

Als in: met hem wil ik kinderen.

“Vroeger heb ik die stap nooit gezet, omdat ik voelde van ‘die gaat mij laten stikken of die zal er niet genoeg zijn voor mij’ – en dat heb ik nu totaal niet. (denkt na) Ik had al tien klein mannen kunnen hebben, hè, maar ik heb in vorige relaties altijd gedacht: néé, Druytske, dat gaan we niet doen. Soms zat ik met iemand op dat ‘bijna-punt’, maar ik ben heel blij dat ik toch mijn kopke gebruikt heb. Omdat het zo’n belangrijke beslissing is. Net zoals trouwen: daar ben ik ook nooit toe gekomen. Oké, dat is maar een papier. Maar ik denk dan: als dat mét een papierke marcheert, kan dat zónder ook marcheren.”

Natalia op dreef.

(lacht) “Ja, zo ben ik, hè. Gelukkig kan Frederik daar goed mee om. Wij spreken over alles, soms tot het ongemak van anderen. Omdat we – we zijn allebei Boogschutter – redeneren: het is zoals het is. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom we matchen. We steken niks weg, alles komt op tafel.”

Ik hoop op een onderwaterbevalling, dan kan ik ons dochtertje zelf opvangen

Hoe ga je het moederschap combineren met je carrière?

“De eerste drie à vier maanden ga ik niet optreden. Maar the battles van The Voice vallen één maand na de geboorte. En ik wil borstvoeding geven. Dat krijgt absolute voorrang. Ik wil niks liever dan mijn team begeleiden, maar dat zal sommige periodes misschien iets moeilijker zijn. We zien wel hoe het loopt.”

Kijk je uit naar de bevalling?

“Uitkijken is een groot woord. Ik volg geen zwangerschapscursus, en ik lees er amper iets over. Ik kijk wel graag naar filmpjes van bevallingen. Enorm fascinerend. Fantastisch dat we dat kunnen als vrouw. Ik hoop op een onderwaterbevalling, dan kan ik ons dochtertje zelf opvangen. Dat is mijn ultieme droom. Angst voor pijn heb ik voorlopig niet, al zullen er vast nog momenten van paniek komen. Ik heb een doula (een bevallingscoach, red.) ingeschakeld. Zij zal ons begeleiden en de juiste oefeningen geven. Ik vind het tof dat Frederik zich zo wil engageren, al vanaf de bevalling.”

Hebben jullie dé meisjesnaam?

“We hebben er drie! Maar we weten nog niet welke we gaan kiezen. We wachten af met welke energie ze geboren wordt. Dan kijken we welke naam het best bij haar past.”

Je wordt mama zonder je papa, die in 2010 overleed. Hoe voel je je daarbij?

“Ik vind het heel spijtig, hij zou dit geweldig gevonden hebben. (denkt na) Ik heb mijn grootouders - mijn papa’s ouders – nooit gekend, maar onze papa heeft dat destijds heel fijn opgelost door veel over hen te vertellen. Ook al heb ik die mensen nooit ontmoet, toch weet ik hoe zij waren. Ik wil hetzelfde doen: onze papa levendig houden. Hij is er niet meer, maar qua energie heb ik veel van hem overgeërfd. Hij was vijftig jaar ouder dan ik, en ook ik zal geen jonge mama zijn. Ik ben daar blij om. Op mijn leeftijd zal ik ons kind sowieso meer kunnen bijbrengen dan een twintigjarige. Ik heb het gevoel dat onze pa in mij zit, en dat de lijn nu doorgetrokken wordt. Mocht zijn dood nog vers zijn, zou ik het wellicht moeilijker hebben. Maar we zijn negen jaar verder. En ons mama is er nog. Ik maak haar daar dikwijls attent op, als ze verdrietig is dat onze papa dit allemaal niet kan meemaken: ‘Oké, ma, onze pa is er niet meer, maar ikke wel en dat kindje straks ook, en het is fantastisch voor ons allemaal dat gij er ook nog zijt.’”

“Een kind zou mij nu niet gelukkiger maken”, zei je drie jaar geleden. Ben je vandaag op je gelukkigst?

“Nee. Enfin, dat is heel dubbel. Natuurlijk ben ik dankbaar en gelukkig om wat er hier allemaal gebeurt (wrijft over haar buik). Maar tegelijk komt er zoveel op mij af. Het is precies not done om het te zeggen, maar af en toe ben ik blue. Ik denk dat meer vrouwen dat voelen, toch? ‘Ik ben zwanger, dus alles is happy’: sorry, zo is het niet. Emotioneel krijg je er een grote lading bij, ik vind dat heftig. Ook al heb ik geen complicaties, ik voel de impact van de zwangerschap op mijn gemoed. Zelf probeer ik energetisch alles positief te houden, maar de wereld rond mij is zo niet. Daar kan ik soms ongelukkig van zijn.”

En je veranderende lichaam: wat doet dat met je?

“Ik ben meer dan ooit trots op mijn lichaam – precies omdat het in staat is om nieuw leven te dragen. Maar dat het veranderd is, is duidelijk. (lacht) Mijn gynaecoloog weegt mij amper, maar thuis sta ik weleens op de weegschaal. Als ik meer weeg dan ik dacht, denk ik: oei, opgelet. Ik weet dat ik tussen de twaalf en de vijftien kilo mag bijkomen, maar ik ga me nu niet volstouwen ‘omdat het mag’. Zoals het nu is, vind ik het mooi. Vrouwelijk. In proportie. Van overgewicht ziet je lijf te veel af. En ik wil fit zijn voor de bevalling. Na de geboorte heeft ons kindje mij – en mijn lijf – immers nodig.”

Wat voor mama wil je zijn?

“Ik ga een heel strenge mama zijn. En ik vind het belangrijk dat Frederik aan hetzelfde zeel trekt. Mijn ouders waren misschien een beetje té streng – vooral overbeschermend – en ik was daar niet altijd blij mee. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik er de voordelen van zie. Normen en waarden meegeven. Consequent zijn. Duidelijke regels afspreken. Ik hoef niet de beste vriendin van mijn kind te worden, nee, ik word haar mama. Dat is een heel andere rol. Ik hoop dat ze opgroeit met zo min mogelijk angsten. Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze niet onzeker in het leven staat. Ik wil niet de overbezorgde, maar wel een aanwezige mama zijn. En als ik ergens op een podium sta, heeft onze dochter een geweldige papa die met plezier bij haar zal blijven. Ze zal ook naar de crèche gaan – dat is beter voor haar sociale ontwikkeling. Verder hoop ik vooral dat het niet te saai wordt bij ons thuis. Dat zij óns, haar ouders, niet saai vindt.”

Ik eindig met mijn eerste vraag: hoe kan het ooit saai zijn? Hartelijk dank, Natalia. En een bloem van een dochter toegewenst.

