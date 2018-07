Mooiste carpool karaoke tot nu toe: moeders zingen samen met hun kinderen met Down Margo Verhasselt

20 juli 2018

17u46

Bron: Huffingtonpost 14 Familie Vijftig moeders van een kind met het syndroom van Down hebben samen een carpool karaoke gemaakt. Dit doen ze om het Downsyndroom extra in de kijker te zetten. Zonder twijfel is dit de mooiste carpool karaoke tot nu toe.

Op 21 maart was het Wereld Downsyndroomdag, om die dag extra in de kijker te zetten maakten 50 mama's samen met hun kindjes met het syndroom van Down een carpool karaoke. Zo willen ze op een positieve manier aandacht vragen voor mensen met het Downsyndroom.

Ze brachten samen het nummer 'A Thousand Years' van Christina Perri. Wat de video nog meer bijzonder maakte, is dat het lied volledig vertaald werd in Engelse gebarentaal.

Houding

Angela Mui is samen met haar driejarig zoontje Stephen te zien in de video. Aan The Huffington Post legt ze uit waarom ze deelnam aan het maken van de video: "Ik doe mee omdat ik de houding tegenover down wil veranderen. In Engeland laat 90 procent van de zwangere vrouwen hun kindje weghalen als ze erachter komen dat hij of zij het syndroom heeft."

Angela wil dat mensen ook de positieve kant inzien. "Het is een prachtig avontuur, vol plezier, liefde en ja, soms wat uitdagingen. Net zoals bij ieder ander kind."

Ook de bedenker van carpool karaoke, James Corden, laat weten dat hij het niet droog hield bij het bekijken van de video. Hij noemt het 'de mooiste carpool karaoke'.

This is the most beautiful Carpool Karaoke. It made me cry. #wouldntchangeathing x https://t.co/56CwvSXY87 James Corden(@ JKCorden) link