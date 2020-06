Mooi weer vandaag! 7 tips om het binnen koel te houden (+ win 5 mobiele airco's van Whirlpool) Valérie Wauters

24 juni 2020

11u03 0 Familie Heerlijk, dat zomerweer. Behalve als je woon- of slaapkamer in een mum van tijd verandert in een privésauna. Zit de warmte na een paar zonnige dagen in huis? Dan helpen deze tips.

1. Zet ’s ochtends de deuren en ramen open om je woning eens goed te luchten. Zodra het wat warmer begint te worden, kan alles weer dicht. Warmte hou je het beste buiten door ramen, deuren, (rol)luiken en gordijnen overdag hermetisch gesloten te houden. ’s Avonds, wanneer het weer wat koeler wordt, kan alles weer open.

2. Bij verschillende (online) winkels worden koelmatten voor huisdieren verkocht. De meeste van deze matten zijn gevuld met een gel, die geactiveerd wordt wanneer er gewicht op terecht komt. Deze matjes zijn niet alleen bijzonder fijn om je viervoeter wat verkoeling te bieden, maar werken ook prima bij mensen.

3. Vermijd apparatuur die warmte opwekt zoals warme lampen, computers of tv’s. De hitte die deze apparaten produceren doet de temperatuur in huis (al is het met kleine beetjes tegelijk) de hoogte ingaan. Hetzelfde geldt ook voor stofzuigers en strijkijzers. Heb je meteen een goed excuus om even geen huishoudtaken uit te voeren.

4. De meeste mensen hangen hun was buiten te drogen zodra het zonnetje schijnt. Bij grote hitte kan je je wasgoed maar beter binnen uithangen. Dat zorgt ervoor dat de lucht in je huis minder droog wordt én het biedt bovendien wat verkoeling.

5. Een beter excuus om nog wat groen in huis te halen vind je niet: planten die regelmatig water krijgen doen de temperatuur binnenshuis zakken door hun vochtigheid.

6. Heb je een ventilator in huis, maar vind je dat die in z'n eentje niet genoeg verkoeling biedt? Leg dan bevroren koelboxelementen of flessen gevuld met ijs in een emmertje en zet dat voor een draaiende ventilator. Op deze manier maak je een doe-het-zelfairco.

7. Toch liever the real deal? Met een (mobiele) airco maak je het in een wip weer lekker fris binnen. Zie je dat wel zitten? Dan hebben we goed nieuws, want wij mogen 5 x de Whirlpool PACW29COL Airco weggeven. Deze stille, vrijstaande airconditioner is makkelijk te verplaatsen dankzij z’n wieltjes en gaat door het strakke design makkelijk op in je interieur. Daarnaast evalueert de ingebouwde 6TH Sense-sensor de warmte in de kamer voor een temperatuur die altijd aangenaam aanvoelt.

