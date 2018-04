Mom-bloggers to the rescue met tips voor Buitenspeeldag Jente Hautekeete

18 april 2018

12u33

Bron: Lobke Gielkens, Anne Cornut 0 Familie Het is vandaag Buitenspeeldag, een hele namiddag worden er in ons land activiteiten georganiseerd om kinderen actief en in de buitenlucht bezig te houden. Wij zochten de laatste nieuwigheden in speelgoedland bij elkaar om deze middag extra leuk te maken én mom-bloggers Lobke en Anne geven enkele tips over waar je naartoe kan gaan.

Relax and take it easy

Lobke Gielkens blogt over het leven als mama van drie. Op haar blog ‘Leuke Wereld’ geeft ze informatie en tips over koken, leuke uitstapjes, lifestyle, DIY, verjaardagsfeestjes enzovoort, allemaal gebaseerd op haar eigen ervaringen met haar gezin.

Ze zegt dat old school spelletjes zoals rolschaatsen en springtouwen het nog steeds goed doen bij haar kinderen. Wie erop uit wil trekken, kan een uitje naar een provinciaal domein overwegen. “Je vindt heel wat provinciale domeinen verspreid over Vlaanderen. Wij wonen bijvoorbeeld in Boom waar De Schorre een leuke familie-uitstap kan zijn. Het blote voetenpad scoort altijd goed bij mijn kinderen. Een andere aanrader is Averegten in Heist-op-den-Berg, daar hebben ze een natuurlijke speeltuin zonder kunstmatige materialen. Er ligt een vijver rond dus je kinderen kunnen ook ravotten in het water als het warm is. Ze zijn wel voor een paar uur zoet,” lacht ze.

Tijdens Buitenspeeldag worden er ook veel activiteiten georganiseerd in verschillende steden, een lijst daarvan vind je hier. Misschien vind je hier wel een leuke activiteit dicht in de buurt.

Een andere leuke uitstap is volgens Lobke een bloemenpluk- of zelfplukweide. “Dat is misschien minder om te spelen, maar ook echt heel fijn om buiten te zijn. Laat ze zelf hun boeketjes plukken en achteraf kan je daar nog iets tofs mee knutselen. Zelf groentjes en fruit plukken vinden ze gewoon kei tof om te doen.”

Een tip naar de ouders toe is ‘relax’. Lobke vindt dat je best niet de hele namiddag moet volplannen want “buitenspelen is gewoon genieten van het moment zelf”. Probeer met andere woorden niet te veel te piekeren, want het moet juist leuk zijn.

Quality time

Anne Cornut is mama van vijf. Met zo'n grote kroost gaat er altijd veel planning vooraf aan elke uitstap. Ook zij blogt over haar gezinsleven: op 'Mama van vijf' geeft ze een kleine inkijk in het drukke leven van een groot gezin.

Ze probeert haar kinderen vaak te stimuleren om buiten te spelen of uitstapjes te plannen. Initiatieven als de buitenspeeldag zijn dan ook erg welkom, zegt ze. “Ik vind dat super. Echt een heel erg goed initiatief en heel tof ook dat Ketnet enzo er allemaal hun schouders onder zetten zodanig dat alle kinderen op woensdagnamiddag buiten kunnen spelen. Zeker in het verhaal van de schermen. Kinderen zijn heel gemakkelijk op een scherm bezig en om ze dan naar buiten te krijgen, is alle hulp welkom.”

De belangrijkste tip van Anne is ‘quality time’. Om je kinderen wat meer weg te krijgen van hun schermen stel je best een activiteit met één van de ouders voor. “Samen met het gezin iets doen werkt wel. Als ze lang naar de schermen zitten staren en ik zeg ‘ga je met mama iets koken?’, dan is de kans groot dat ze met mij achter het fornuis kruipen,” zegt ze blij.

De place-to-be om een vrije middag door te brengen met de kinderen is volgens haar Park Spoor Noord in Antwerpen. Het is daar zowel leuk voor de ouders als voor de kinderen, beweert ze. “Daar kan je als ouder op je gemak zitten met vrienden en de kinderen amuseren zich daar super goed.”

Speelgoedtips

Kinderen kunnen zich vaak zonder extra’s bezighouden met klassieke spelletjes zoals verstoppertje of tikkertje, maar het is wel altijd handig om wat speelgoed te voorzien voor extra plezier. Voor wie last minute nog langs de speelgoedwinkel wil rijden, zochten we wat spulletjes bij elkaar waarmee ze zich leuk en creatief kunnen bezighouden.

Waterspelletjes zullen het goed doen met het warme weer vandaag. Spelletjes met waterballonnen of eindeloos bellenplezier met de Glove a Bubble bijvoorbeeld. Dit is een handschoen die je moet onderdompelen in een zeepbadje en zwaaien maar! Ze zijn te vinden met verschillende dieren op zodat je kind stiekem toch weer kan kiezen voor zijn lievelingsdier. De Glove a Bubble kan je aankopen voor €4.

Spelen met krijt is een all-time favorite op vlak van kinderspelletjes. In plaats van ze gewoon krijtjes te geven –wat natuurlijk ook leuk is – kan je ze verassen met stoepkrijten van Chalktivity. Je hebt voetstempels, een stuiterbal, een springtouw en springstok met krijt in of op. Hiermee kunnen je kinderen op een originele manier met krijt tekenen. De stuiterbal laat ronde krijtafdrukken achter en de voetstempels komen in verschillende vormen. Met elke stap een sterretje of maan achterlaten? Het kan! De voetstempels kosten €12,99, de stuiterbal €9,99 en voor het springtouw betaal je €24,99.