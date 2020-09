Mogen kinderen non-alcoholisch bier drinken? “Alcohol verbieden thuis werkt niet”, zegt pedagoge

Familie Actrice Kristen Bell laat haar dochters Lincoln (7) en Delta (5) nu en dan een non-alcoholisch pintje drinken. “Daar is niks mis mee, het is in essentie gewoon een frisdrankje”, zegt ze. Is het echt zo onschuldig? Of leer je je kinderen dan dat bier drinken normaal is? En wat als je ze weleens van je glas wijn laat proeven? We vragen pedagoge Marijke Bisschop hoe je het gesprek rond alcohol aanpakt met je kinderen. “Maak van alcohol geen mysterie. Kinderen vinden mysteries net aantrekkelijk.”

“Ik weet dat ik hier veel kritiek op ga krijgen”, zegt actrice Kristen Bell wanneer ze toegeeft dat ze haar jonge dochters non-alcoholisch bier laat drinken. “Maar Lincoln en Delta zien het als een sentimenteel gebaar, dat hen dichter bij hun vader brengt.” Bells echtgenoot, Dax, is al zestien jaar afgekickt van alcohol. Non-alcoholisch bier is dus het enige dat bij de Bells thuis nog gedronken wordt. “Ik zie er geen gevaar in”, vertelt de actrice aan Huffpost. “We praten ook met hen over waarom papa niet drinkt en hoe belangrijk dat is. Mijn dochters beseffen dat alcohol gevaarlijk is.”

Heeft ze gelijk en kunnen we onze kroost vanaf nu zonder zorgen een non-alcoholisch pintje serveren? Misschien zelfs van een gewoon biertje laten proeven?

Beter dan een glas cola

Je kinderen volledig van alcohol weghouden werkt niet. Dat is pedagoge en gedragstherapeute Marijke Bisschop wel zeker. “Alcohol maakt nu eenmaal deel uit van ons leven. Als je de kinderen er volledig van afschermt, dan wordt het iets mysterieus. En mysterieuze dingen vinden ze net aantrekkelijk, zeker naarmate ze ouder worden.”

Laat ze gerust eens proeven op uitzonderlijke momenten. Zo leren ze dat alcohol voor speciale gelegenheden gereserveerd is Pedagoge Marijke Bisschop

In non-alcoholische dranken ziet Bisschop dan ook geen graten. “We geven kinderen veel ergere dingen te drinken dan dat. Een glas extreem suikerige cola? Schadelijker dan een non-alcoholisch pintje. Zo’n biertje bevat geen alcohol en de kinderen doen het om solidair te zijn met hun vader: daar zie ik geen gevaar in. Als je ze duidelijk maakt dat ze een non-alcoholisch pintje drinken, associëren ze het heus niet met gewoon bier. En zo leren ze het non-alcoholische alternatief tenminste kennen. Wie weet, misschien vinden ze het zo lekker dat ze het later met plezier boven een gewoon pintje verkiezen.”

Een slokje echt bier of wijn nu en dan: kan dat dan ook? Wat als ze dát lekker gaan vinden? “Als je ze enkel laat proeven op uitzonderlijke momenten – de familie is op bezoek of er is een feestje – is er weinig gevaar. Dan leren ze alcohol kennen als iets dat voor speciale gelegenheden voorbestemd is. De meeste kinderen vinden het ook niet eens lekker en krijgen zo de indruk dat alcohol iets voor volwassenen is.”

Een open dialoog

Het is niet slecht dat je ze voorzichtig in contact met alcohol brengt. Dan kennen ze het al wanneer ze er later als tieners onvermijdelijk mee geconfronteerd worden en is de kans kleiner dat ze het als een ‘verboden vrucht’ zullen zien. “Als ze altijd te horen krijgen dat alcohol thuis absoluut niet welkom is, dan is de kans heel groot dat ze in het geniep zullen drinken. En als ze het heimelijk moeten doen, wordt het al snel een soort sport. Beter is dat je als ouder tegen je kind zegt: het is heel ongezond om veel te drinken, maar op een speciale gelegenheid als deze kan het wel. Zolang we het samen doen en met mate.”

Is je kind vatbaar voor verslavingen? Ook dan heeft het geen nut om het bestaan van alcohol te verzwijgen. Je kind pikt het wel in de buitenwereld op Pedagoge Marijke Bisschop

Met je kind zo over alcohol praten wordt belangrijker naarmate ze ouder worden. En dat moet je vooral op een open en wederzijdse manier proberen te doen, zegt Bisschop. “Gewoon zeggen: ‘alcohol is gevaarlijk en daarmee is de kous af’ werkt niet. Stel wanneer jullie samen een drankje drinken liever vragen als: ‘vind je het lekker?’, ‘denk je dat je meer zou willen?’, ‘ken je goed je eigen rem?’, ‘kan je ook plezier hebben zonder alcohol’ of ‘wat vind je er zo leuk aan?’. Ga met je tiener in dialoog en geef zo ook jouw waarden, ideeën en waarschuwingen mee. Zo normaliseer je het voor een deel – een goede zaak – en leer je ze ook dat er echte gevaren aan vasthangen als ze er niet verstandig mee omgaan.”

Als het dan toch de verkeerde kant uit zou gaan, zijn er nog altijd manieren om in te grijpen, stelt Bisschop gerust. “Het kan natuurlijk dat er een neiging tot alcoholisme in de familie zit of dat je kind om andere redenen vatbaarder is voor verslaving. Maar ook dan: het bestaan van alcohol verzwijgen in jullie gezin heeft geen nut. Je kind pikt het dan wel in de buitenwereld op. Merk je dat je kind problematisch gedrag ontwikkelt? Blijft het te vaak hangen achter school, gaan de schoolresultaten achteruit of geraakt het ’s weekends niet uit bed door een kater? Maak duidelijk dat je bezorgd bent om zijn of haar gezondheid en grijp in. Je kan hun zakgeld inhouden – want zonder geld valt er geen alcohol te bemachtigen – en de teugels strakker aantrekken tot het gedrag opnieuw aanvaardbaar is.”

