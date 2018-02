Moet je jouw kind betalen voor huishoudelijke klusjes? Charlotte Dierckx

08 februari 2018

10u06

Bron: Pure Wow 4 Familie We weten al We weten al vanaf welke leeftijd we huishoudelijke taakjes mogen doorschuiven naar onze kroost, nu is alleen de vraag: moeten we hen daar ook voor betalen of niet? Experten verdiepten zich in de kwestie.

Uit een onderzoek van T. Rowe blijkt dat 83% van de ouders vindt dat ze hun kinderen moeten betalen voor het uitvoeren van huishoudelijke taken. Experten zien dat echter anders. Zo schrijft Ron Lieber's in zijn boek The Opposite of Spoiled dat kinderen geen geld horen te krijgen in ruil voor het uitvoeren van huishoudelijke klusjes. Hij stelt dat het krijgen van geld en het uitvoeren van een opgedragen taak los staan van elkaar. Enerzijds omdat een kind kan beslissen het geld niet nodig te hebben en daardoor geen nuttige reden ziet in het uitvoeren van de taak, anderzijds omdat het krijgen van een zakcentje gebruikt moet worden als leermiddel. "Als ouders niet betaald krijgen voor huishoudelijk werk, waarom kinderen dan wel?", stelt hij zichzelf de vraag. Ook Jane Nelsen, schrijfster van Positive Discipline A-Z, deelt die mening. "Zakgeld is een manier voor kinderen om te leren omgaan met geld, maar mag niet gebruikt worden als betaling voor routinekarweien." Een kind moet dus thuis de handen uit de mouwen steken omdat dat het juiste is om te doen, niet omdat er geld mee gemoeid is.

Krijg jij het niet over je hart en wil je je kind wel met een zakcentje bedanken voor de hulp, dan stelt financieel experte Lauren Greutman het volgende voor: "Geef je kind een beloning die overeenstemt met de aard van het klusje. Zo krijgt mijn zoon 25 cent voor het buitenzetten van het vuilnis en 5 dollar voor het schrobben van de keukenvloer op handen en knieën. Regelmatige alledaagse taken zoals de afwas zijn dan weer onbetaald. Taken waarvoor ik een vreemde ook zou betalen, zoals het gras afrijden, worden uiteraard wel gecompenseerd." Sommige ouders moedigen hun kinderen ook aan om zelf op zoek te gaan naar klusjes en daarvoor een prijs te noemen, als een manier om ondernemerschap te stimuleren.

Het kortste eind

Hetzelfde onderzoek toonde eveneens aan dat 34% van de ouders hun kinderen helemaal nooit (zak)geld geeft, maar ook daar trekken ze volgens experten aan het kortste eind. Om te leren fietsen, heb je een fiets nodig. Om viool te leren spelen, heb je een viool nodig. Dus heb voor het leren beheren van geld vanzelfsprekend ook geld nodig. Zelfs huishoudens die krap bij kas zitten, worden aangemoedigd om een klein deel van het budget - dat sowieso al naar de kinderen zou gaan- te vervangen door zakgeld dat ze zelf kunnen beheren.