Moet je je tandenborstel nat maken voor of na je tandpasta aanbrengt? ND

20 februari 2018

12u02

Bron: Metro UK 0 Familie In de categorie dilemma's uit het dagelijkse leven: wat is nu de beste optie, je tandenborstel natmaken vóór, of net na je er tandpasta op hebt aangebracht? Tandartsen lossen deze eeuwige discussie voor ons op.

Je hebt er ongetwijfeld al eens minutenlang over gediscussieerd in gezelschap, want het is een activiteit die we in het beste geval twee keer per dag uitvoeren. Maar lig er vooral niet te veel wakker van, want zelfs tandartsen doen dat ook niet. "Het maakt mij totaal niet uit," legt tandarts Luke Thorley uit aan Metro UK. "Er is geen concreet bewijs dat voorschrijft dat het ene beter is dan het andere."

Dr Raha Sepehrara pleit er zelfs voor om de tandenborstel helemaal niet nat te maken. "Je verdunt er je tandpasta mee, waardoor de effecten verminderen," legt zij uit. Gebruik je wat water op je tandenborstel om de haartjes zachter te maken, dan wil dat zeggen dat je waarschijnlijk een te harde tandenborstel gebruikt. Je opteert dan beter voor een tandenborstel met zachtere haren.

Geef je toch een voorkeur aan het nat maken van je tandenborstel? Gebruik dan zo weinig mogelijk water, om de tandpasta niet te verdunnen, argumenteren beide tandartsen. Daarom ook dat ze afraden om na het poetsen mondwater te gebruiken, omdat die de restjes van tandpasta snel wegspoelen waardoor die minder efficiënt gaat werken. Gebruik mondwater eerder doorheen de dag, als je dat nodig vindt.

Nog een laatste tip: spoel na het poetsen je tandenborstel uit en bescherm de haartjes met een plastic hoesje, om te vermijden dat er te veel bacteriën op komen. Vervang ook regelmatig je tandenborstel. Zodra de haartjes van je borstel niet meer 100% recht veren is hij aan vervanging toe. De haartjes zijn dan hun flexibiliteit verloren en beschadigen je tanden en tandvlees.