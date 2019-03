Moeders die 'one of the kids' willen zijn op Instagram: dat gaat mis Stefanie Bottelier

15 maart 2019

16u35

Bron: De Volkskrant 0 Familie Natuurlijk mogen ouders het Instagram-account van hun kinderen bewonderen. Maar er gelden strikte regels, en dat mogen vooral moeders (ja, inderdaad) zich best aantrekken, schrijft Stefanie Bottelier die het zelf ook allemaal verkeerd heeft gedaan.

“I’m not a regular mom. I’m a cool mom.” Menig moeder die zichzelf ook maar enigszins cool waant, weet meteen dat dit citaat afkomstig is van de moeder van Regina George uit de film Mean Girls uit 2004.

Die moeder, met haar krampachtige wens om one of the kids te zijn met de vriendinnen van haar dochter, is uiteraard juist níét cool. Sterker: ze is het archetype geworden voor een bepaald soort moeder die dat wel denkt, niet is en daardoor eigenlijk nóg gênanter is dan een gewone oncoole moeder.

