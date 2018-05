Moederdag: geef liever een ervaring dan een geschenkje Jente Hautekeete

10 mei 2018

11u06 0 Familie Moederdag draait om zoveel meer dan cadeautjes: je mama een leuke dag bezorgen en nog eens benadrukken dat je haar graag ziet is véél belangrijker. Samen eropuit trekken is trouwens het beste cadeau, zo blijkt uit een n ieuw onderzoek dat iVOX in opdracht van SOS Kinderdorpen uitvoerde. 54% van de moeders verkiest een moment met het gezin boven een tastbaar geschenk. Wij zochten alvast enkele uitstapjes bij elkaar.

Samen smullen

Pik de laatste dag van Antwerpen Proeft mee samen met je mama. Lokale en internationale sterrenchefs, jonge talenten en toprestaurants bieden gerechtjes aan in degustatievorm voor 5 of 7,5 euro. Hierbij hebben we het over Sergio Herman, Viki Geunes, Piet Huysentruyt, Roger van Damme, Jeroen Meus... Ook de betere foodtrucks, gratis kookdemonstraties en interactieve workshops vinden er plaats.

Waar? Waagnatie Antwerpen Rijnkaai 150, zowel indoor als outdoor.

Een dagticket koop je online of ter plaatse en kost 8 euro.

Cocktails, wijn en verschillende keukens

Hap Foodtruck Festival gaat deze maand weer van start. Na de kick-off van een nieuw foodtruckseizoen in Schoten, reizen ze verder naar Lokeren. Hier kan je van 11 tot en met 13 mei genieten van een reeks foodtrucks, én er zijn ook cocktails en wijntjes aanwezig. Zo kan je met je mama of het hele gezin uit eten gaan en van veel verschillende keukens proeven.

Waar? Lokeren in het Hoedhaarpark, Hoedenmakerstraat.

Toegang is gratis, meer info vind je online.

Samen in de make-up

Eind april opende een nieuwe pop-up van Lancôme op de Meir in Antwerpen. Hier kan je samen met je mama make-up uittesten, ook kan je lippenstift laten personaliseren door er iets in te graveren. Dit graveren kan op zaterdag 12 mei tussen 11u-18u30. In de pop-up van Lancôme kan je zelf geen productjes aankopen, enkel uittesten dus. Wie een lipstick wil laten graveren neemt dus best zelf eentje mee. Bij het verlaten van de winkel krijg je nog enkele leuke staaltjes mee. We schreven al eerder over deze pop-up, in dit artikel vind je meer info.

Waar? Meir 57, Antwerpen.

Shopping Days De Panne

Is je mama een echte shopaholic? Dan kan je met haar naar de Shopping Days in De Panne. Tijdens het verlengd weekend zijn vele winkels open én geven ze kortingen of attenties, deze winkeldag kan je combineren met een uitstapje naar de Belgische kust. Een lijst van de deelnemende handelaars vind je online.

Waar? Winkelstraten De Panne, vooral zeelaan.

Breakfast or brunch?

Op moederdag zijn er heel veel ontbijt- en lunchplekjes die een moederdagarrangement aanbieden. Een moederdagbrunch is het perfecte idee om de dag goed in te zetten en quality time samen door te brengen. Een paar toppers:

• Bij Les Filles kan je terecht, samen aan een grote tafel wordt er een huiselijke, ontspannen sfeer gecreëerd in de zaak. Je kan er genieten van een lokale, volledig biologische keuken.

Waar? Ze hebben een zaak in Brussel op de Oude Graanmarkt 46 en Elsene in de Jean Chapeliéstraat 4.

Reserveren doe je best online.

• Foom in Mechelen staat vooral bekend voor haar American pancakes. Ook hier kan je lekker ontbijten of brunchen met je mama. Een maxibrunch bijvoorbeeld. hierbij krijg je verschillende kleine gangen van zoete en hartige hapjes. Eerste ronde: kaas, finger sandwiches en scones. Na een soepje tussendoor krijg je pancakes of een eitje met spek en soldatenrepen. Het laatste gerecht is een vruchtenparfait.

Waar? Foom, Sint-Katelijnestraat 2 Mechelen aan de Sint-Romboutstoren.

Reserven is verplicht en kan online, maxibrunch voor 21 euro.

Sneak peek! Vanaf mei krijgt onze #zondagbrunch een zomerjasje. Alle informatie vind je spoedig op onze website! #foommechelen #sundaybrunch #reservationsonly Een foto die is geplaatst door null (@foommechelen) op 01 apr 2018 om 09:32 CEST

Workshop away

Samen iets nieuws leren is altijd leuk. Volg samen een leuke workshop zoals koken of bloemschikken, dan kan je het resultaat ook mooi naar huis meenemen. Dit soort workshops zijn snel gevonden, enkele voorbeelden:

• Volg een workshop blauwdruk op papier in Antwerpen, hier leer je alles over het drukproces om donker blauwe foto's op papier te drukken, Cyanotype. Dit kan met negatieven foto's van jezelf of natuurlijke materialen als bloemen, bladeren pluimen... Deze workshop vindt zaterdag 12 mei plaats van 10u-12u30.



Waar? De Banier, Kipdorp 30 Antwerpen.

Per persoon betaal je 55 euro, reserveren kan via de site, meer info en voorbeelden van het resultaat vind je ook online.

• In Leuven kan je samen met mama de workshop 'kookfeest' volgen in kookstudio Dishcover. Jullie kunnen samen gezellig kokkerellen en achteraf genieten van een feestelijke maaltijd. De workshop vindt plaats op 13 mei van 11u-14u, alles inbegrepen en je krijgt ook een receptenboekje mee naar huis.

Waar? Kookstudio Dishcover, Tervuursesteenweg 3C Leuven.

De prijs is 55 euro per persoon, reserveren is verplicht en kan online.

Spa day

Een middagje goed ontspannen in een sauna, door een massage of schoonheidsbehandeling is een leuke get-away voor Moederdag. Verschillende schoonheidssalons en sauna’s bieden moederdagpakketten aan voor deze speciale dag.

• Sauna Thermen heeft drie verschillende sauna's, eentje in Londerzeel, Rijmenam en Dilbeek. Ook deze sauna biedt verschillende arragementen aan, bijvoorbeeld de 'healing roses' . Dit is een oosterse gelaatsverzorging met rozen, gember en honing. Dit pakket bevat ook toegang tot de thermen, peeling van de handen, anti-aging lichaamsmassage, borstelscrub van de rug, en twee drankjes. Een lijst van de andere arrangementen vind je online.

Waar? Sauna Thermen Londerzeel (Stuikberg 4), Rijmenam (Weynesbaan 34) of Dilbeek (Kattebroekstraat 290).

Het healing roses arrangement kost 149 euro. Reserveren is verplicht en doe je telefonisch, contactgegevens verschillen per locatie maar je kan ze vinden op de site.

• Thermae Boetfort is gevestigd op een 400 jaar oud kasteeldomein. Er zijn wel 9 sauna's, meerdere zwembaden en je kan eten in het kasteel zelf. Het moederdagpakket dat ze hier aanbieden is voor 1 persoon, zo kan je je mama wat welverdiende me-time cadeau doen. Het pakket bevat toegang tot de sauna's, verschillende scrub- en opgietsessies, een badjas, handdoek, slippers en twee behandelingen. Deze behandelingen zijn een body relax massage en een cryo of collageen masker.

Waar? Thermae Boetfort, Sellaerstraat 42 Melsbroek.

Het moederdagpakker kost 119 euro, reserveren doe je telefonisch. Meer info vind je online.

Summer feelings 😍 #thermae #boetfort #wellness #pool #hot #sun #swim #summer Een foto die is geplaatst door null (@thermaecom) op 24 aug 2016 om 11:23 CEST