Moeder van zwaar gepeste Mathéo slaakt emotionele noodkreet: “Soms zegt hij: ‘Mama, waarom leef ik nog?’”

Familie Ze roepen hem overal na, al jaren. Op straat, in de bus, op school, in de sportclub. Lelijke 'rosten'. Dikke 'ginger'. Omdat Mathéo (13) ros haar heeft en autistisch is. De jongen lijdt er zo hard onder dat hij zich soms afvraagt waarom hij nog leeft. Aan de vooravond van de Vlaamse Week tegen Pesten, die vandaag begint, postte zijn mama een felle noodkreet. "We zijn radeloos."

Mathéo wordt volgende week veertien. Hij ziet al niet meer hoe guitig mooi hij is. Het dringt al niet meer tot hem door hoe knap het is dat hij in de bres springt voor vriendjes in nood. Of hoe trots zijn ouders zijn omdat hij zo'n lieve jongen is. Want Mathéo wordt al zolang uitgemaakt voor "lelijke rosse" dat hij zelf is gaan geloven dat hij lelijk is. Toen hij dinsdag voor de zoveelste keer in tranen thuiskwam, het verdriet droop van zijn sproetjesgezicht, slaakte zijn moeder Jessy Soete (42), in overleg met Mathéo, een emotionele noodkreet via Facebook die in een mum van tijd ruim 11.000 keer werd gedeeld. Gericht aan de pesters. "Bedankt om mijn zoon alweer uit te lachen omdat hij ros is. Ik hoop dat jullie ooit beseffen hoe erg je daarmee iemand kan kwetsen."

Mijn hart brak toen Mathéo huilend thuiskwam en zei dat hij nooit nog wil voetballen Jessy Soete

"Ik moést iets doen, want mijn hart brak toen Mathéo huilend thuiskwam en zei dat hij nooit nog wil voetballen", zegt Jessy Soete, een huishoudhulp die met haar man Martin Pauwels (50) en hun drie kinderen in Harelbeke woont. "Na het voetballen had hij een paar jongens in de kleedkamer horen zeggen: 'Daar, dat is die dikke rosse 'ginger' die naar ons is overgekomen!' Mathéo zat nog maar pas in die nieuwe voetbalploeg omdat hij in de vorige sportclub ook al werd gepest. 'Ik ga niet meer terug', huilde hij. 'Ze weten niet hoe het voelt.' Hem horen zeggen dat hij zijn voetbalpassie opgeeft, deed zo'n pijn dat ik hem zelf met tranen in de ogen zat te troosten."

Rostekop!

"Het pesten is al jaren bezig", vervolgt zijn mama. "Het begon in de lagere school, rond zijn achtste. 'Rosse!' 'Rostekop!' Hoewel de school de pestkoppen aanpakte, is het bij Mathéo daar in zijn hoofdje gekropen dat hij lelijk is. 'Niemand vindt mij mooi. Ik ben niet alleen ros, maar ik heb ook nog sproeten en iedereen lacht daarmee. Ik ga nooit een liefje vinden.' Sinds hij naar de middelbare school gaat - Mathéo is hoogbegaafd en zit in het tweede jaar - is het verergerd. Hij is wat zwaarder geworden, ook daar pesten ze hem mee. Hij is een makkelijke prooi. Door zijn autisme is Mathéo niet zelfredzaam. Hij kan zich niet verweren. De school grijpt gelukkig in bij elk incident. De jongens die hem vorig jaar op fietskamp een week lang pestten, zijn aangepakt. De pesters die onlangs in de refter rosse muntjes naar zijn hoofd gooiden, hébben strafstudie gekregen. Al is het gevolg voor Mathéo dat hij in de gang geregeld een duw of een schop krijgt en de gestrafte pesters hem toefluisteren: 'O, maar we weten het nog wel, hoor. Wij zien jou nog.'"

Ik kan niet beschrijven hoeveel pijn het doet dat we als ouders niet kunnen

helpen om hem gelukkig te maken Jessy Soete

Ook buiten school

"Het probleem is dat het pesten zich de jongste jaren ook afspeelt buiten de schoolmuren, wat het onmogelijk maakt om in te grijpen. Aan het bushokje, op de bus, op straat: meermaals per week wordt Mathéo nageroepen voor rosse of zeggen wildvreemden het in zijn gezicht. Regent het, dan zeggen ze: 'Ga maar ergens droog staan, anders word je nog rosser!' Of: 'Het stinkt hier!' Mathéo kan niet eens doen alsof hij het niet heeft gehoord, want hij is hoogsensitief en hij ziet en hoort letterlijk alles. Naar de politie stappen, is gewoon zinloos. Want het gaat om onbekenden."

Mathéo gaat al jaren naar psychologen en psychiaters. Die doen wat ze kunnen

om zijn zelfbeeld op te krikken, maar het blijft een lastige oefening Jessy Soete

Het pestgedrag heeft een desastreus effect op de tiener. "Mathéo heeft een heel laag zelfbeeld, is de jongste tijd enorm in zichzelf gekeerd", verzucht zijn mama. "Hij zit nog het liefst van al in zijn eentje op zijn kamer, waar hij veel bezig is met zijn PlayStation en zijn virtuele vrienden op sociale media. Dat niemand hem kan zien en hij dus ook niet kan worden aanvallen op zijn uiterlijk, geeft hem een veilig gevoel. Hij wil amper nog mee met ons op uitstap, uit angst om te worden uitgelachen. Hij weent veel, slaapt vaak onrustig, is bij momenten enorm down. We hebben voor thuisbegeleiding gezorgd, Mathéo gaat ook al jaren naar psychologen en psychiaters. Die doen wat ze kunnen om zijn zelfbeeld op te krikken, maar het blijft een lastige oefening. Wat het extreem zwaar maakt voor hem, is dat het pesten bovenop zijn autismebeperking komt."

Onze grootste angst? Dat Mathéo zich in een radeloze bui van het leven zou helpen Jessy Soete

Reclamecampagne

"Onze grootste angst? Dat Mathéo zich in een radeloze bui van het leven zou helpen", zegt Jessy Soete met trillende stem. "Hij is al zo gesloten: wat gaat er allemaal om in dat hoofdje? Twee jaar geleden zei hij het al: 'Mama, ik was er beter niet geweest. Ik wil hier niet zijn.' Soms horen we hem in zijn eentje op zijn kamer tegen zichzelf praten: 'Ik ben een loser. Waarom loop ik hier rond? Er is toch niemand die van me houdt.' Dan meld ik dat opnieuw aan de psycholoog en praten we met al onze liefde op hem in. Dat hij wel een knappe, lieve jongen is en we hem héél graag zien. We knuffelen hem, laten hem uithuilen. Wat kunnen we meer doen? (stil) Niets."

"Eigenlijk begon het pesten al van in de wieg", vervolgt de mama. "Toen Mathéo werd geboren en mensen naar hem kwamen kijken, waren er veel reacties, van: 'Ah, en het is ne rosse!' Ik weet nog hoe kwetsend ik dat vond. En dat kwam dan van volwassenen. Weet je wat ik soms zou willen? Dat een reclamemaker Mathéo's unieke gezichtje zou gebruiken in een campagne, zodat hij het gevoel zou krijgen dat zijn uiterlijk aantrekkelijk genoeg is om iets te bereiken en hij méér zelfvertrouwen zou krijgen. Want wij krijgen het als ouders niet in zijn hoofdje geprent, hoe prachtig hij is. En hij is echt een ontzettend lief, dankbaar kind. Mathéo zegt al 'dank u' wanneer ik nog maar gewoon troostend met hem praat. 'Dank u mama, dat je zo goed voor mij zorgt.' En dat voor een jongen van bijna veertien, ja. Mathéo kan me dan zo'n intense knuffel geven dat de tranen me in de ogen springen. Ik kan niet beschrijven hoeveel pijn het doet dat we als ouders niet kunnen helpen om hem gelukkig te maken. Hoeveel ondersteuning en liefde zijn papa en ik hem ook geven, onze zoon blijft even ongelukkig. Door wat die pesters hem aandoen."

"Wat ik met dit verhaal wil bereiken? Dat pesters eens heel diep nadenken voor ze zulke vreselijke verwijten maken en ermee stoppen", besluit Jessy Soete, blij dat haar zoon zich enorm optrekt aan de vele honderden hartverwarmende reacties die hij krijgt op haar post. "Ik vraag het niet alleen voor onze zoon, maar voor elk kind dat wordt gepest. Niemand kiest zijn of haar uiterlijk, niemand kiest ervoor om autistisch te zijn. Niemand verdient het om zo hard af te zien."

***

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Contacteer Tele-Onthaal gratis en anoniem via het nummer 106 of chat www.tele-onthaal.be.