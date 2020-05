Moeder bedenkt poepsimpele truc om kinderen meer water te doen drinken Stéphanie Verzelen

26 mei 2020

14u04 0 Familie Voor sommige ouders is het een eeuwige struggle, de kroost gehydrateerd houden. Want ‘water is vies, mama!’ en 'saai!’ in vergelijking met frisdrank en fruitsap. Een 27-jarige moeder vond er een geniale oplossing voor, eentje dat niet meer dan een diepvries en een stel ijsvormpjes vereist.

De Amerikaanse Erin Bachman is mama van een 2-jarig en 5-jarig zoontje. En de twee bengels zijn helemaal verzot op waterijsjes. Praktisch is dat niet, vindt Erin, want de ijsjes zitten doorgaans boordevol suiker en zorgen voor plakkerige vlekken op de kleren van haar zoontjes, de meubels en de vloer.

Toen ze op een dag merkte dat een van haar zoontjes gewoon op een ijsblokje wilde zuigen, kwam ze op een slim idee: waarom zou ze haar zoontjes niet gewoon waterijsjes geven – letterlijk? “Ik had de ijsvormpjes al en besloot het gewoon te proberen. En ja, hoor: mijn zoontjes waren er dol op!” vertelde Erin aan Buzzfeed. Met de geniale truc doet ze haar kinderen meer water drinken en lost ze het probleem van de plakkerige vlekken op: een win-win noemen we dat.

Een bevroren snack, yum

Sommige van haar online volgers waren sceptisch. “Je speelt met hun voeten!” of “doe er op zijn minst een beetje suiker bij” lezen sommige reacties. Maar Erin reageerde dat haar zoontjes wel degelijk weten dat ze letterlijke waterijsjes krijgen en ze gewoon het idee van een bevroren snack leuk vinden.

Erin beseft ook dat haar waterijsjestruc wellicht niet bij elk kind zal werken. “Maar als je, net als ik, de vlekken niet meer wil en een suikervrije, gezonde snack voor je kinderen zoekt, kan je het op zijn minst eens proberen.” Yep, zo simpel kan het dus zijn.



