Miljoenen kinderen en jongeren verslingerd aan TikTok: “Verbieden? Ouders moeten net méédansen”

Het razend populaire TikTok was vroeger beter bekend als Musical.ly. De Chinese app valt vooral bij jongeren tussen de 10 en de 18 jaar in de smaak. Gebruikers filmen zichzelf al dansend, playbackend of acterend met hun smartphone. Daarna kunnen ze die beelden zelf met effecten monteren tot een kort filmpje van 15 seconden. TikTokkers kunnen elkaar volgen, liken en op elkaars filmpjes reacties achterlaten.

"Twee jaar geleden zag ik twee tienermeisjes staan in Mechelen, die naar mij keken alsof ze zich betrapt voelden. Toen ik wat verder liep, zetten ze hun smartphone tegen een muurtje en oefenden ze al giechelend een dansje in." Dat was de eerste kennismaking van Clo Willaerts, digitalmarketing- en socialemedia-expert, met TikTok. "Het merendeel van de gebruikers zijn jongeren die zichzelf al dansend, zingend en acterend uitdrukken op hun smartphone. Nadien bewerken ze de filmpjes met creatieve filters, en monteren ze het tot een leuk geheel. Die generatie entertaint en inspireert, het zijn de sterren van morgen."

Filmpjes met opa

Die creatieve, visueel aantrekkelijke wereld vind je evenzeer terug op Instagram of YouTube. "In dat opzicht is TikTok ook niet bepaald vernieuwend. Maar terwijl je op YouTube enkel kunt kijken naar de video's, kun je op TikTok veel meer. Je kunt je bijvoorbeeld aan leuke uitdagingen wagen, spelletjes spelen en plots viraal gaan met je filmpjes. De interactie tussen TikTokkers is ook veel groter. Je kunt er familie, vrienden en zelfs vreemden op straat bij betrekken. Het is laagdrempelig, toegankelijk en positief. Dat maakt TikTok onweerstaanbaar."

Zo onweerstaanbaar dat miljoenen kinderen en tieners de app op hun smartphone hebben staan. Ook de 18-jarige Belgische Stien Edlund, die na vier jaar ruim 2,5 miljoen fans heeft. "TikTok was voor mij gewoon een uitlaatklep. En toen ging een dansvideo van mij plots viraal", zegt ze. "Niemand kende de app in het begin, en kijk nu!" Stien maakt er elke dag gebruik van. "Nee, ik ben niet verslaafd. Soms heb ik er even genoeg van en laat ik het links liggen. Maar als ik een dag niet op TikTok heb gezeten, dan begin ik het te missen", lacht ze. "Mijn ouders zeiden in het begin dat ik wat minder filmpjes moest maken - en dat zeggen ze soms nog altijd." Vader en moeder Edlund hebben intussen zelf ook een TikTok-account. "Ze steunen mij op die manier en houden tegelijkertijd een oogje op mijn filmpjes. Ik maak ook geregeld TikToks met mijn familie, onlangs nog met mijn opa."

Notificaties afzetten

Dat is de juiste manier om als ouder met TikTokkende kinderen om te gaan, beaamt Clo Willaerts. "Als je als ouder de kans hebt om met je kinderen mee te 'TikTokken', dan zou ik dat zeker doen. Zo hebben jullie samen wat qualitytime." Volgens de experte heeft het geen enkele zin om de app te verbieden, want dat maakt het voor de kinderen net aantrekkelijker. Willaerts geeft ook tips mee voor wie niet té verslingerd wil raken. "Als je merkt dat je te veel op de app zit, kun je de notificaties afzetten. Die berichtjes zorgen namelijk voor adrenaline. Slaap ook niet in eenzelfde kamer met je gsm, dan is de verleiding om ernaar te kijken veel kleiner. Als gezin kun je bijvoorbeeld gezamenlijk afspreken om jullie smartphone meteen in de lader te stoppen wanneer jullie naar huis komen."