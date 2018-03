Met drie kids een weekje op digitaal dieet "Mama, je verpest ons leven!" Smartphonefree family Anke Michiels

09 maart 2018

12u30 0 Familie Kunnen we nog zonder onze smartphones, tablets en honderd-en-een apps? En hoe reageren kinderen op het zotte plan: let’s be a phonefree family? Journaliste Anke en haar gezin gingen onder lichte dwang op digitaal dieet. Lees hier wat dat met hen deed.

De aankondiging

Mama, je verpest ons leven!

Het is rap gebeurd: het ene moment zeg je enthousiast ‘ja’ op een idee tijdens de redactievergadering. Het andere moment kan je het thuis uitleggen. Aan man en zonen – van veertien, twaalf en vijf jaar oud – vertel ik dat we die week al onze schermpjes aan de kant leggen. Waarom? We verdoen te veel tijd aan sociale media, YouTube en het versturen van onnozele gifjes en berichtjes. Het wemelt tegenwoordig van studies en wetenschappelijke artikels over de mogelijk negatieve effecten van nieuwe media op ons brein en dat van onze opgroeiende kinderen. En wat met het fenomeen van ‘distracted parenting’: ouders die het eerste stapje van hun kind missen omdat ze op hun schermpje zaten te kijken? Don’t be that parent. Ik wil minder vaak afgeleid worden. Ik wil niet langer één oog op een scherm werpen, terwijl onder mijn ogen real life veel te snel voorbijgaat. Hoe vaak hoor ik mezelf niet zeggen ‘Wácht even, jongen’, omdat ik iets aan het posten ben of eerst een sms wil beantwoorden? Waarom verdoe ik soms mijn luttele vrije tijd op sociale media, terwijl ik zoveel beter kan knutselen met de kleuter? Met drie kinderen wil ik voortaan het goeie voorbeeld zij. We spreken duidelijke regels af. Zo mag er in onze smartphonefree familytime wél getelefoneerd worden – tenslotte is dat waar telefoons voor dienen. Maar we reageren niet op sms-, whatsapp-, messenger of andere berichten via Instagram of Snapchat: wie jou écht dringend nodig heeft, belt. We leggen de smartphones consequent in een andere kamer, uit ons zicht. Ik beloof plechtig ook geen mails te checken, behalve binnen de werkuren. Maar niet langer ’s avonds in de zetel, niet raprap als ze in bad zitten, niet ’s morgens bij het ontbijt, verscholen achter de broodzak.

Voor man is het geen grote uitdaging: hij is een van de enige mensen die ik ken zonder mobiel internet. De keren dat hij thuis Facebook checkt op zijn tablet kan je op één hand tellen.«Dit experiment zal me welgeteld twee minuten méér tijd met mijn gezin opleveren», zegt hij lachend. De drie zonen kunnen minder hard lachen. De kleuter heeft uiteraard geen smartphone, maar weet altijd wel de mijne te vinden. Hij kent mijn toegangscode sinds hij kan stappen, en weet perfect hoe hij de App Store en puppyogen moet combineren:«Een nieuw spelletje?Alsjeblieeef?» Hij heeft vandaag enkel de woorden ‘geen telefoon’ begrepen en kijkt me – armpjes ostentatief over elkaar – boos aan. De tieners vinden het een onverantwoord experiment.«En hoe moeten we dan afspreken met onze vrienden? En wat als iemand een snapchat stuurt? En OMG, onze Clash of Clans?» De oudste vat het vriendelijk samen:«Mama, je verpest ons leven.» Alsof het zo moet zijn, laat uitgerekend hij één dag later zijn smartphone pal op het beton vallen. Compleet stuk. Dat wordt (lang) sparen voor een nieuwe. Ik prijs hem voor zijn engagement: hij gaat wel héél ver in dit smartphonefree experiment. Hij stelt mijn humor niet op prijs.

DAG 1 «PLING. PLING. PLING.»

We zitten ’s avonds met het gezin voor televisie. Een alledaagse situatie, behalve dan dat we ook allemaal effectief televisiekijken. Andere keren zitten er wel één of twee naar hun eigen schermpje te turen in de zetel: YouTube, Netflix of die vlog van Enzo Knol. Voor ieder wat wils. Nu ontstaat er plots ruzie over welke zender er op moet – klein gevechtje over de afstandsbediening dabei – waarna ik uiteindelijk, na democratische stemming, een voetbalmatch van Napels op mijn bord krijg. Het zal me leren.

Pling. Pling. Pling. Onze telefoons liggen die avond in de keuken. Er komen berichten binnen, horen we, maar we gaan niet kijken. Dat kost weinig moeite, al ben ik wel héél benieuwd wie me vier tot vijf whatsapps na elkaar stuurt? Ben ik een afspraak vergeten? Is er iets ergs gebeurd? Ik bedwing mijn nieuwsgierigheid. Ook man wil in een reflex een sms lezen – «Het is misschien mijn werk» – maar ik kan hem tegenhouden. De kinderen kijken intussen geboeid naar het voetbal en lijken alle andere schermpjes vergeten te zijn: dat doel is deze avond alvast bereikt. Als de jongens slapen, en man even naar het toilet is, bekijk ik stiekem mijn gemiste whatsapps. Mijn broer heeft vijf (!) wazige filmpjes gestuurd uit een après-skibar. Ik heb meteen spijt dat ik gezwicht ben – vooral omdat ik zelf graag in Oostenrijk zou willen zitten – maar al helemaal omdat ik betrapt word door man. «Wat jij mag, mag ik ook», zegt hij, en hij leest zijn sms. «Hm, iemand wil weten of we tevreden zijn over onze polybetonvloer. Om elf uur ’s avonds.» Zoals gezegd: als het echt dringend is, dan bellen de mensen.

DAG 2 «ZONDER WAZE-APP RECHT DE FILE IN.»

Een vakantiedag, dus we plannen een uitstapje. Normaal dé gelegenheid om massa’s foto’s te maken van de jongens, om vrolijk in te checken op Facebook, eventueel één tof beeld te posten op Instagram: #myboyz (smiley met hartjesogen). Maar vandaag blijft de telefoon thuis. Bovendien kies ik opzettelijk een locatie waar je geen selfies kán maken, al zou je dat willen: het subtropisch zwemparadijs.

«Tijdens het glijden kunnen smartphones ons niet verleiden», laat ik die ochtend een rijmpje vallen om de jongens te verblijden. Die willen weten of ze betaald kunnen worden voor dit experiment?

Lekker ouderwets zoek ik thuis het adres van het zwembad op, ik noteer het op een papiertje, en off we go. Aan de kassa van het zwembad staat een gezin voor me. Ik zie moeder én vader op hun smartphone kijken, hun twee kindjes staan er wat verloren naast, zwemzakje op de rug. Een van hen moet de ouders porren omdat ze aan de beurt zijn en ze dat niet eens opgemerkt hadden. Normaal zou ik hier ook staan sms’en naar man, weet ik. ‘Shit, keiveel volk (smiley met rollende ogen).’ Het wordt ondanks die drukte een heerlijk ontspannen dag in het zwembad, helemaal zoals ik het me voorgesteld had. Maar op de terugweg naar huis mis ik mijn Waze. De app die me dagelijks door alle files loodst en die ik nu niet kan raadplegen. We rijden recht de file in. Dik twee uur staan we vast en ik kan zelfs het thuisfront niet verwittigen. Tot dusver het ontstressen. Als ik eindelijk thuiskom, zegt man: «Ik begon jullie al te missen.» Ik antwoord nors dat ik de laatste uren toch vooral mijn smartphone gemist heb.

DAG 3 «SPEEL JE DAN MEE MONOPOLY? NU, MAMA?»

De kleuter staat ’s morgens vroeg aan de ontbijttafel met de vraag waarom hij nog al-tijd niet op de telefoon mag. Ik zeg dat hij gerust iets anders mag kiezen, gelijk wat. Waarna hij komt aandraven met Monopoly – «Speel je mee? Nu, mama?» – en ik op een onmenselijk uur dobbelstenen moet gooien en in de gevangenis beland. God straft onmiddellijk.

Die dag gaat de telefoon mee naar een sportwedstrijd in Kortrijk – we willen niet nogmaals de file in – maar hij blijft in mijn handtas zitten. Geen playlist van Spotify tijdens de rit, maar een good old luister-cd van Het Geluidshuis. De tieners blijken alle liedjes nog te kennen, waardoor het gezellig nostalgisch wordt.

Man en ik gaan die avond uit. De telefoon móét mee, want stel dat de kinderen ons nodig hebben? Maar vlak voordat we het pand verlaten, doe ik het wéér. Falen. Eén foto van deze avond moet kunnen, toch? Thuis blijf ik wat langer hangen in de badkamer om de foto op Instagram te posten. Ik bekijk gulzig mijn feed van de laatste dagen, ik scroll door foto’s van filmsets en rode lopers, vegan food en yogaposes, andermans kids en citytrips. Ik heb níks gemist, besef ik, behalve de kans op een leuke afsluiter: man slaapt intussen

DAG 4 «NEE, IK KEEK NIET OP INSTAGRAM. ECHT NIET.»

Er wordt steeds minder gediscussieerd over het experiment. De kleuter noemt het nog altijd ‘stom’, maar is even snel blij als we samen Uno spelen voor de elfendertigste keer. Ik betrap de twaalfjarige ’s morgens op het toilet, hij moffelt net zijn smartphone weg. «Ik keek niet op Instagram. Echt niet. Ik checkte op Smartschool of ik huiswerk heb», verdedigt hij zich slim. Oudste zoon is somberder. «Ik kán zelfs niet stiekem op mijn gsm zitten». Waarop zijn papa zijn beste grapje maakt: «Ah zo, jij gaat daarop zítten? Geen wonder dat hij kapot is.»

Buiten schijnt de winterzon, het is een prachtige dag. We fietsen naar het park, waar de jongens gaan skaten. Ik zie hoe andere mama’s en papa’s met één hand hun kind filmen, balancerend op rollerblades, en hen met het andere hand moeizaam ondersteunen. Op de bankjes zitten ouders naar hun telefoon te kijken terwijl hun dochtertje op de wip probeert te kruipen. Ik weet dat ik vaak in hetzelfde bedje ziek geweest ben. Laatst op skivakantie ben ik ei zo na verongelukt, omdat ik al skiënd filmpjes maakte van de jongens en de putjes in de piste niet zag. Hoe vaak wil ik hun eerste kunstjes fotograferen, om meteen te whatsappen naar familie en vrienden? Soms steekt de kleuter automatisch zijn duimpje in de lucht, fake glimlachje erbij, als ik mijn telefoon nog maar vastneem. Geen dikke duim voor mij.

Natuurlijk is er niks mis met foto’s maken. Herinneringen bewaren. Het is heerlijk om door mijn digitale album te scrollen en hun kinderfoto’s altijd op zak te hebben. Die dag is mijn lastigste moment van de week. Zoals ze daar stoer staan op hun skateboard, de zon door de bomen, die coole graffiti op de achtergrond. Prachtige plaatjes, maar enkel op mijn netvlies. Wel heb ik elke move, elke val, elke front wheelie en elke geslaagde ollie écht gezien, en zoveel aandacht is de jongens niet ontgaan. «Kom je volgende keer nog eens kijken, mama?»

DAG 5 «OEF. NOG ÉÉN KEERTJE SLAPEN.»

Het is weer school- en werkdag, en niet getreurd: nog maar één keertje slapen en we kunnen weer naar hartenlust surfen en scrollen! Maar zitten we daar vandaag echt op te wachten? Op weekdagen waren we altijd al zuiniger in ons virtuele vertier. Er is zo al amper genoeg tijd voor huiswerk, sportacitiviteiten, bad en bed. Waardoor onze laatste ‘phonefree family’-dag en -avond reuzemakkelijk verloopt en er zelfs niet meer over gesproken wordt. Al zie ik ’s avonds toevallig wel dértien whatsapps op mijn schermpje oplichten. Dertien? Een vriendin heeft me blijkbaar ’s ochtends al gevraagd of ik tickets wil voor het theater? Zo ja, hoeveel? En of ik die of die dag verkies? Want ze wil ze nu wel graag bestellen? En of alles wel oké is? Hallo? Earth to Anke? Of mijn gsm stuk is soms? Of ik de griep heb? Of ik boos ben? Zo ja, waarom? Of ik nog leef? Een wenende moticon is haar laatste bericht. Ik beslis haar snel in te lichten over ons experiment. Ik krijg nog een smiley – zo een boze, met vliegend snot uit de neus – en één zin: KAN JE ME VOLGENDE KEER WEL EVEN OP VOORHAND VERWITTIGEN?

Het besluit: «DOSEREN KAN JE LEREN.»

Komt er een volgende keer, is nu de vraag? We hebben het experiment moeiteloos overleefd. Ik heb ingezien dat ik niet compleet ‘zonder’ maar wel met ‘véél minder’ kan. Mijn smartphone hoeft niet altijd in mijn buurt en al helemaal niet in mijn hand te liggen. Ik plan mijn sociale media af te bouwen, heb alvast enkele apps verwijderd, en ik neem me voor om nooit nog ‘Wacht even, jongen’ te zeggen, omdat ene Matthias Schoenaerts toevallig net een foto post op Instagram en ik die metéén wil liken. Zo hoop ik ook een beter voorbeeld te zijn voor mijn kinderen. Hen weghouden van sociale media en moderne communicatiemiddelen is in mijn ogen niet nodig. Ze groeien ermee op, het maakt deel uit van hun leefwereld. Het is weliswaar aan mij om hen ook daarin op te voeden met gezond verstand, en hen erop te wijzen wanneer trop echt trop is. Ik zal foto’s blijven maken, maar met mate, en óók weer met mijn oude fototoestel. Ik ga leren doseren, in al dat archiveren.

En hoe was het voor de andere gezinsleden? Toegegeven: man was niet de beste proefpersoon. De kleuter is content dat hij weer in de App Store terechtkan – «Een Lego Ninjago-spelletje?» – maar zoveel contenter als we ons samen bij zijn echte legopopjes neerzetten. De twaalfjarige zegt dat het niet altijd even makkelijk was, maar dat hij me nog altijd graag ziet. En de veertienjarige? Die zet het experiment verder: hij moet het voorlopig stellen met een versleten Nokia-gsm. Hij noemt zijn leven zonder smartphone ‘eenzaam’, maar ik wéét dat hij vooral medelijden – én een milde bijdrage in zijn spaarpotje – wil loskrijgen. O ja, de nieuwe huisregel om in de zetel voortaan alle smartphones en tablets te bannen, zoals we dat al invoerden voor slaapkamers en aan de eettafel, ga ik overigens behouden. Dat moet ik de jongens wel nog even uitleggen straks. Misschien lezen ze het gewoon hier.