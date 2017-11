Met deze tips maak jij je woning winterklaar én bespaar je geld TVM

Deze week liet de eerste winterprik zich al voelen, dus is het tijd om je woning daarop voor te bereiden. Je vermijdt er onaangename verrassingen mee, avonden thuis worden er een stuk gezelliger op en op termijn bespaar je er zelfs geld mee uit. Wie wil dat niet? Patrick O, algemeen directeur van verwarmingsspecialist Viessmann, geeft een aantal tips.

1. Sluit buitenkranen af

Iedereen die buiten een waterkraantje heeft, zorgt er best voor dat de leidingen leeg zijn en de kranen volledig afgesloten. Anders kan de winter je leidingen doen bevriezen en barsten. Wat je op serieuze kosten jaagt.

2. Isoleer je woning

Krijg je sommige plaatsen in huis maar niet warm, ook al draait de verwarming op volle toeren? Dat ligt meestal aan het feit dat je woning slecht geïsoleerd is. “Tot 25% van de warmte in een slecht geïsoleerde woning gaat verloren via het dak. 19% van de privéwoningen in België is niet voorzien van dakisolatie. Nochtans zie je het resultaat van een investering in muur-, dakisolatie of dubbel glas al vanaf het eerste jaar op je energiefactuur”, stelt Patrick O.

3. Ontlucht radiatoren

Het is belangrijk om je radiatoren elk jaar te ontluchten, om zo voor extra rendement en lagere verwarmingskosten te zorgen. Gelukkig kun je dat gewoon zelf thuis doen. Zet eerst alle verwarmingen aan en zorg dat de ketel aanslaat. Zet vervolgens de thermostaat op de laagste stand en trek de stekker uit. Met behulp van een speciaal sleuteltje (dat je onder andere op bol.com koopt) kun je dan de radiatoren ontluchten. Leg er steeds een doek onder die vuil mag worden, want er loopt meestal wel wat water uit.

4. Hoed je voor kieren en tocht

Langs ramen en deuren ontsnapt veel warmte. Het plaatsen van tochtstrips waar nodig kan daarbij helpen. Bij gas- of waterleidingen die van binnen naar buiten lopen kan je met een siliconenkit het nodige doen om tocht via die weg te vermijden.

5. Zuinige verlichting bespaart geld

Door te kiezen voor spaar- of ledlampen, zul je op termijn een groot verschil merken op je energiefactuur. Doe dat net voor de winter, want nu de dagen steeds korten worden, branden je lichten als vanzelfsprekend veel vaker. Bij ledlampen is er amper 10% van de elektriciteit nodig om dezelfde hoeveelheid licht te leveren als een gloeilamp.