Met deze tips bespaar je honderden euro’s op je skivakantie

Familie Het wintersportseizoen is deze week officieel van start gegaan. Van de piste skiën of snowboarden is voor veel mensen een van de fijnste dingen die er is, helaas is een wintersportvakantie niet bepaald goedkoop. Zeker niet als je met het gezin wil gaan. Wij vroegen enkele tips aan Esmé terryn, verantwoordelijk voor de marketing bij Totally Snow en Sunweb skivakanties België.

Door niet in het hoogseizoen te gaan skiën of snowboarden, kun je heel wat centen besparen. “Schoolvakanties zijn uiteraard veel duurder, net als ook de lesvrije week (een week na de examens, dit jaar beginnend op 3 februari, nvdr.). Al is de krokusvakantie (vanaf 22 februari, nvdr.) doorgaans de duurste periode omdat er veel sneeuwzekerheid is dan”, legt terryn uit. “Januari is traditioneel dan weer de slapste periode in wintersportgebieden. De goedkoopste deals kun je dan vinden. Voor wie graag wat meer mooie zonnige dagen wil en niet zo’n grote fan is van ijskoud weer, is eind maart dan weer ideaal. Bovendien zijn de dagen ook weer wat langer na de krokusvakantie.”

2. Het duurste materiaal is niet (altijd) nodig

“Als je 2 tot 3 keer per jaar gaat skiën en een hoog niveau hebt, is materiaal kopen geen slechte investering. Wie nog aan het leren skiën is of bijvoorbeeld niet elk jaar op wintersportvakantie gaat, is huren een beter alternatief”, legt terryn uit. “Qua prijscategorieën is skimateriaal ingedeeld in brons, zilver, goud en diamant. Logischerwijs moet je als amateur geen diamant huren, dan ben je perfect gesteld met wat ouder materiaal en voldoet brons. Als je ook zwarte pistes doet, kan het wel aangenaam zijn om nieuwer materiaal te huren, al is er bijvoorbeeld een groot verschil tussen zilver en brons. Zilveren skibotten en een helm kun je vaak al vanaf € 100 per week huren, dus dat is best nog schappelijk qua prijs.”

Nog handig om te weten is dat je materiaal beter niet in een hooggelegen dorp maar bij een sportzaak in het dal huurt. Op topbestemmingen kost een set vaak € 50 meer. Online reserveren zorgt soms voor 10% korting.

3. De locatie scheelt veel in prijs

“Oostenrijk is kwalitatief beter en wat chiquer en de hotelkamers en appartementen zijn veel ruimer. Daardoor is het ook een duurdere bestemming maar je krijgt er wel meer luxe voor in de plaats. St. Anton am Arlberg is in Oostenrijk specifiek echt een vrij dure bestemming bijvoorbeeld. Frankrijk is qua accommodatie veel goedkoper, maar daar is het ook wat meer basic en vooral kleiner. Eten en drinken (met name alcohol) is dan weer duurder in Frankrijk dan in Oostenrijk. De heel populaire bestemmingen waar veel te beleven is en die hooggelegen zijn zoals Val Thorens zijn als vanzelfsprekend ook duurder. Dat neemt niet weg dat als je niet gehecht bent aan veel luxe dat je daar nog altijd goedkoper kan huren dan in Oostenrijk, maar het leven is er wel duur.”

Alternatieve bestemmingen zoals Tsjechië, Polen, Slowakije en Slovenië zijn ook al een tijdlang in opmars wegens budgettaire redenen. De prijzen liggen er gemiddeld lager dan in de Alpenlanden, maar de pistes zijn er doorgaans korter en Oost-Europa biedt ook niet de luxe, warme sfeer en uitgestrekte skigebieden van de Alpen. Het is er wel veel rustiger en ook drinken, eten en kledingverhuur is een pak goedkoper.

4. Bespaar op de skipas

“Een belangrijk aspect waarop je kunt besparen, is de skipas. Het is vooral belangrijk om een skigebied uit te kiezen dat bij je past en dat niet groter is dan je nodig hebt. Hoe groter het skigebied en hoe meer pistes, hoe meer je betaalt. Als je bijvoorbeeld vooral op blauwe pistes wil skiën - denk aan gezinnen met kinderen - hoef je geen uitbreiding te nemen zodat je ook op de rode en zwarte lijntjes kan op de pistenkaart. Die kosten alleen maar geld.”

5. Goedkope(re) skikleding

Over materiaal huren hadden we het eerder al, maar je hebt natuurlijk ook nog kleding nodig en daar tel je normaal gezien ook heel wat geld voor neer. Normaal gezien wel, want gelukkig zijn er tal van merken en modeketens die betaalbaar skigerief aan de man brengen. Wij maakten hieronder alvast een selectie met enkele voorbeelden in! Daarnaast loont het vaak ook de moeite om op tweedehandssites en -apps te kijken zoals Vinted, 2dehands.be en United Wardrobe. Daar vind je regelmatig skikleding op die amper één of twee keer gedragen is.

1/ Skibril van Komono, € 79, online en in de winkels te koop. 2/ Ski-jas van Wedze, € 40, te koop bij Decathlon. 3/ Skibroek van H&M, € 49,99, online en in de winkels te koop. 4/ Fleecetrui van Uniqlo x J.W. Anderson, € 59,90, online en in de winkels te koop. 5/ Sneeuwlaarzen van Lost Ink, € 47,99, via Zalando.

6. Nog een aantal extra budgettips

- Als je niet met een grote groep gaat skiën, kan het voordeliger zijn om met een bus te gaan in plaats van met de auto. Zeker omdat ter plaatste de parking meestal niet goedkoop is.

- Stel je skivakantie niet helemaal los samen (appartement, materiaal, skipassen) ook al lijkt het alsof je gigantische kortingen krijgt aangeboden. Het is meestal voordeliger om te reizen met een touroperator gespecialiseerd in skivakanties. Dit omdat zij alles groot aankopen: skipassen, appartementen, .. waardoor ze een betere prijs krijgen. Als jij die skipas los aankoopt betaal je er veel meer voor, dus zelfs als je bijvoorbeeld 40% korting krijgt, zit je nog altijd boven de prijs die je in pakket krijgt aangeboden. Het lijkt verleidelijk om alles zelf samen te stellen maar je doet het nooit beter dan maatschappijen die gigantische hoeveelheden afnemen.

- Met de laatste week van de paasvakantie zijn er veel skigebieden die de skipas goedkoper maken omdat het dan veel minder sneeuwzeker is. Als je dus gebonden bent aan schoolvakanties is het een goed idee om te kiezen voor de paasvakantie.

- Als je als student wil gaan skiën is het goed om eens te kijken naar een jongeren touroperator voor skireizen. Vaak zit hier in de prijs al een drankpakket inbegrepen (bijvoorbeeld gratis drank tijdens de après ski), maar ook events, optredens, ...

- Nu is ook nog een goedkopere periode omdat dit nog niet zo sneeuwzeker is. Maar er is momenteel wel al veel sneeuw gevallen dus bijvoorbeeld mensen die graag nog begin december willen vertrekken; het is nu goedkoop!