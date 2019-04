Meghan Markle wil bevallen met een doula en hypnobirthing, maar wat is dat precies? Liesbeth De Corte

12 april 2019

12u37 0 Familie Alle ogen zijn gericht op prins Harry en Meghan Markle, want de hertogin kan elk moment bevallen van haar eerste kindje. Het enige jammere: het koppel wil de geboorte privé houden. Wat weten we wel? Ze zullen de hulp van een doula inroepen en hypnobirthing gebruiken. Doula-lala en hypno-wablieft?

Geen zorgen als je nog nooit van een doula hebt gehoord. Je bent vast en zeker niet de enige. Wij legden ons oor te luisteren bij Veerle Peeters, de voorzitter van de Vlaamse Federatie van Doula’s. “Het woord doula komt uit het Grieks. Vrij vertaald betekent het ‘een dienende vrouw’. Het gaat met andere woorden om een coach die een koppel hulp biedt tijdens de zwangerschap én de bevalling”, vertelt ze ons.

Niet alleen Meghan Markle heeft zo’n bevallingsbegeleidster ingehuurd, ook in Vlaanderen is de doula bezig aan een flinke opmars. “Het is zeker niet alleen weggelegd voor de royals”, lacht Peeters. “10 jaar geleden zijn we in Vlaanderen begonnen met 3 doula’s. Ondertussen telt onze vereniging al 34 leden. Elk jaar merken we ook dat er steeds meer mensen bij ons komen aankloppen."

Angst om te bevallen

Ter verduidelijking: een doula is iemand die géén medische verantwoordelijkheid draagt, maar een begeleider die puur emotionele en fysieke ondersteuning biedt. “Idealiter komen vrouwen bij ons aankloppen als ze 4 à 5 maanden zwanger zijn. Maar dat kan ook heel last minute hoor. Meestal nemen ze contact op met een doula omdat ze ‘ergens hebben horen waaien’ dat er nog iets anders bestaat dan een gynaecoloog of een vroedvrouw. Het eerste wat dan op de planning staat, is een kennismakingsgesprek. Wat verwachten ze van de bevallingscoach? Is er een klik? Het is enorm belangrijk dat een koppel zich op z’n gemak voelt bij de coach en andersom, omdat je samen een intens en persoonlijk traject aangaat.”

De volgende belangrijke taak is informeren. Volgens Peeters zijn veel koppels immers niet op de hoogte van alle mogelijkheden. “Je mag kiezen waar je bevalt, in welke houding je dat doet en wie je hierbij begeleidt. Mensen beseffen dat vaak niet. We leggen alle opties op tafel”, verduidelijkt de voorzitter. “Tegelijk hebben veel koppels schrik voor de bevalling. We gaan die angst weg proberen te nemen door informatie te geven. Hoe werkt je lichaam? Wat kan je doen? Hoe kan je omgaan met de pijn?”

Ook tijdens de bevalling is de doula erbij. Héél de tijd. Of die nu 4 uur duurt, of 36 uur. “Bevallen is een hormonaal proces. De mama in spe is dan vaak emotioneel, en er schieten allerlei gedachten door haar hoofd. Ga ik dat wel kunnen? Ga ik een goede moeder zijn? Vaak is onze aanwezigheid alleen al voldoende om hen gerust te stellen. Het zijn de kleine dingen - een schouderklopje, een bemoedigende blik of een knuffel aan de partner - die een wereld van verschil kunnen maken. En neen, ik overdrijf niet. Verschillende studies hebben aangetoond dat er minder complicaties zijn als een koppel tijdens de bevalling continu ondersteund wordt door een doula.”

Zonder pijn een kind op de wereld zetten

Een groot misverstand is dat doula’s weigerachtig staan tegenover een epidurale verdoving. Dat klopt helemaal niet, meent Peeters. “We passen ons aan aan de wensen van de vrouw. Als een vrouw een ruggenprik wilt, keuren we dat niet af. We ondersteunen elke beslissing van de mama voor de volle 100 procent. Maar we vinden het wel belangrijk om haar op voorhand te informeren over andere manieren om met de pijn om te gaan.”

Één van die manieren is HypnoBirthing. Zoals de naam al doet vermoeden, draait deze methode rond zelfhypnose. Al komen er ook andere ontspanningstechnieken als massage en diep ademhalen aan te pas. Dankzij deze technieken neemt het oerinstinct het roer over. Vrouwen gaan zó diep in ontspanning dat ze pijn anders ervaren, eerder als een kracht, druk of sensatie. “Ik heb het met eigen ogen zien gebeuren. Een gezonde vrouw heeft geen moeilijke oefeningen nodig om een gezond kind op de wereld te zetten, op een rustige en comfortabele manier. Door de angst weg te nemen, wordt er minder pijn ervaren.”

Een prettige, zachte geboorte dus. Het klinkt ongeloofwaardig, maar Peeters is er rotsvast van overtuigd dat het mogelijk is. Al vraagt het wel wat moeite. “Tijdens de zwangerschap moet je de techniek al onder de knie krijgen. De partner speelt daarbij een belangrijke rol. Hij of zij moet erin slagen om de vrouw met één woord of aanraking heel diep in ontspanning te brengen. Dat lukt natuurlijk niet meteen, maar moet je langzaam opbouwen.” HypnoBirthing is nog onbekend in Vlaanderen, maar de bevallingscoach vermoedt dat daar snel verandering in zal komen. “Binnen 5 of 6 jaar zal het een enorme boost krijgen", voorspelt ze.

Tot slot: wat kost dat nu? Een vaste prijs kan je er niet op plakken, want de meeste doula’s werken op zelfstandige basis. Peeters vraagt € 695 voor een basispakket. Dat bestaat uit een kennismakingsgesprek, 6 uur prenatale gesprekken, de bevalling en een opvolgingsgesprek. “Er zijn er die goedkoper zijn, maar er zijn er ook die meer geld vragen.” Sommige doula’s bieden ook nog extraatjes aan, zoals HypnoBirthing, zwangerschapsyoga of geboortefotografie. Daarvoor moet je ook nog dieper in de buidel tasten.

Ben je op zoek naar meer informatie of wil je samenwerken met een doula? Bekijk dan de website van de Vlaamse Federatie van Doula’s, check de vereniging HypnoBirthing Nederland & België of zoek op Google naar een doula in de buurt.