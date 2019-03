Meghan en Harry kiezen voor een genderneutrale opvoeding, wat houdt dat in? Margo Verhasselt

04 maart 2019

14u32

Bron: De Morgen, De Volkskrant 0 Familie Meghan Markle’s bevaldatum voor haar eerste kind met prins Harry nadert met rasse schreden. Volgens de geruchtenmolen zou de hertogin van Sussex eind april of begin mei bevallen. Maar de datum is niet het enige waarover gegist wordt. Zal het een jongen of een meisje zijn? Hoeveel feestelijkheden volgen er nog en hoe pakken ze de opvoeding aan? Over dat laatste zou al een tipje van de sluier opgelicht zijn, het koppel zou hun kind genderfluïde willen opvoeden. Maar wat houdt dat juist in?

Als je het nieuws rond de royal baby ietwat gevolgd hebt dan zal het geen al te grote verrassing zijn: Harry en Meghan hebben een kinderkamer ingericht in hun nieuwe stekje, Frogmore Cottage, in januari. Daarbij kozen ze voor een ‘ecologische, genderneutrale ruimte’ volgens Vanity Fair. Wat eigenlijk betekent dat ze de kamer niet blauw of roze verfden, maar grijs en wit én dat de verf vegan is.

Maar wat is genderfluïde opvoeden precies? Er bestaan genderneutrale toiletten en kledij, en er komen ook genderneutrale verkeersborden. Alle figuurtjes zullen er geslachtsloos uitzien. Toch is genderneutraal opvoeden niet van je kinderen geslachtsloze wezens proberen maken. Dat denken sommigen door verhalen over ouders die er erg ver in gaan. Zo zijn er die hun dochters jongensnamen geven en nooit sprookjes voorlezen waarin ridders prinsessen uit torens redden. In Zweden is er ook een genderneutrale crèche, Egalia, waar zelfs de voornaamwoorden ‘hij’ en ‘zij’ en ‘hem en ‘haar’ in de ban zijn geslagen en vervangen door ‘vriend’ en een genderneutraal Fins voornaamwoord. Het doel van een genderneutrale opvoeding is om gelijkheid tussen man en vrouw af te dwingen door het verwijderen van ‘genderstereotypen’ uit de omgeving van kinderen.

We beginnen al met een verwachting te scheppen voor de geboorte. Krijgen we een meisje? Dan hoort daar een verwachtingspakket bij. Meisjes krijgen het er bijvoorbeeld met de paplepel ingegoten dat ze mooi en lief moeten zijn. Onderzoek toonde zelfs al aan dat mensen anders reageren op een huilende baby afhankelijk van wat het geslacht is. Jongetjes mogen wat langer huilen, die moeten daar immers tegen kunnen. Is het een meisje? Dan moet ze sneller getroost worden.

Barbies en auto’s

Maar het is volgens opvoedingsexperts niet de bedoeling om Barbies en speelgoedwagens of mannelijke en vrouwelijke voornaamwoorden af te voeren. “Wie het erg rigide aanpakt, riskeert kinderen op te voeden die niet beseffen hoe de buitenwereld het ziet en dat kan pijnlijk worden”, zei ontwikkelingspsycholoog Wim Van Den Broeck (UGent) eerder al aan de krant De Morgen.

“Het grote voordeel van genderneutrale opvoeding is net dat je de autonomie van je kind aanscherpt, niet dat je hem inperkt”, bevestigde ook ontwikkelingspyscholoog Maarten Vansteenkiste (UGent). En dat blijkt uiterst positief. “Je biedt het kind de ruimte te kiezen wat het best bij hem of haar past. Zo geef je mee dat je het onvoorwaardelijk aanvaardt”, meent hij. “Bovendien leer je je kind beter kennen door de roze-blauwe bril af te zetten, want je laat veronderstellingen over wat een meisje of een jongetje ‘nu eenmaal’ is en doet achterwege.”