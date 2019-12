Meer orde in huis? Dit zijn de allerbeste tips van BV-opruimcoach Nele Colle Nele Annemans

13 december 2019

13u03 0 Familie Voor haar 45ste verjaardag kreeg Karen Damen wel een heel bijzonder cadeau. De ex-rosse van K3 kreeg onlangs opruimcoach Nele Colle over de vloer, over wie ze laaiend enthousiast was. Wij konden haar strikken voor haar allerbeste opruimtips.

“Bepaal voordat je begint met opruimen welke functie elke kamer, kast of lade heeft. Welke activiteiten gaan hier door? En dus ook: welke spullen horen hier en welke niet? Dat moet je eerst goed afbakenen. Doe je dat niet, dan komt er zonder twijfel van alles in die kamer terecht.

Als je begint op te ruimen, probeer je spullen dan te verdelen in categorieën. Verzamel eerst alles, en verdeel daarna in hoopjes per categorie. Ga pas daarna selecteren en hou die categorieën samen.

Werk verticaal en leg zo weinig mogelijk op en achter elkaar. Net zoals Marie Kondo leg ik mijn kleding verticaal in lades. Zo zie je meteen wat je hebt en behoud je het overzicht. Zorg dat je je spullen zo opbergt dat je meteen ziet wat je hebt. Anders vergeet je ze en worden ze niet gebruikt. Frietketels of reiskoffers hoef je uiteraard niet verticaal te sorteren of meteen te zien, die spullen vergeet je niet.

Beschik je niet over lades, gebruik dan labels om orde te scheppen in je spullen of werk op andere manieren visueel. Stop bijvoorbeeld alle mutsen of handschoenen in een bak, en label die vooraan. Zo heb je nog altijd een overzicht van wat je in huis hebt en het maakt het ook makkelijker voor je huisgenoten om spullen terug te vinden.

Zorg ervoor dat je zo weinig mogelijk handelingen moet uitvoeren. Stop schoenen bijvoorbeeld niet in een schoenendoos en werk met bakjes en mandjes. Een deksel hoef je zelfs niet te gebruiken. Zo hou je je spullen tezamen, kan je er ook makkelijk aan en verspil je geen energie. Je hoeft immers niet na te denken over wat je waar hebt gelegd waardoor je uiteindelijk ook minder tijd steekt in het opruimen zelf of eindeloos zoeken naar spullen.

Ga bewuster om met je spullen. Je kan alleen maar ontspullen en je huis opgeruimd houden als je ook bewuster koopt en omgaat met wat je al hebt. Want wat je binnenhaalt, moet je ook weer een plaats geven. Ook naar duurzaamheid toe is het belangrijk om niet onnodig veel spullen te kopen die je ietsje later toch weggooit. Iets kopen mag je dan wel instant blij maken, zodra het nieuwe eraf is verdwijnt dat gevoel weer.

Loop ook eens langs tweedehandswinkels en breng je oude spullen naar een kringloopwinkel. Zo geef je ze een tweede, en misschien zelfs een derde leven. Een handige site is www.waarkanikmetmijnspullenterecht.be. Daar vind je een hele hoop initiatieven van kring- tot ruilwinkels.

Wijs ook horizontale oppervlaktes zoals tafels een bepaalde functie toe. Zo vermijd je dat er van alles en nog wat op belandt.

Als je een bepaald systeem hebt dat werkt, dan hoef je dat niet per se te veranderen. Als je nieuwe gewoontes aankweekt of je opruimsysteem verandert, probeer dan om zo dicht mogelijk bij je oude gewoontes te blijven. Dan zal de aanpassing vlotter verlopen. Gemiddeld duurt het 60 dagen om een nieuwe gewoonte aan te leren, geef jezelf en je huisgenoten dan ook de tijd om aan daaraan te wennen.

Aanvullend daarop: hou het tempo erin maar geef jezelf ook tijd om je huis op te ruimen. Marie Kondo ruimt een heel huis op in één maand, maar dat kan alleen als er cameraploeg met zijn neus op staat. Een halfjaar tot 2 jaar is een veel realistischer doel. Maar hou wel de vaart in je opruimmomentjes: als je te lang twijfelt, hou het nog even. Dat komt wel, soms een dag later, soms een jaar, maar blijf er bewust mee bezig.”